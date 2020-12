Bever gespot in De Onlanden: 'Een kerstcadeau'

De sporen zijn onmiskenbaar. Zo werden langs de oever van een hoofdwatergang twee beverburchten en vraatsporen gevonden.

Landschapsarchitect

Stichting Natuurbelang De Onlanden is blij met z'n nieuwe bewoner, omdat de bever bekend staat als 'landschapsarchitect'. Ook boswachter Bart Zwiers steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken.

De bever is hier zelfstandig gekomen. En hij is heel erg welkom Bart Zwiers - boswachter

'Een kerstcadeau', zegt hij. 'Hij is er. Eindelijk, na jaren wachten. Hij is gesignaleerd in het Peizerdiep. Uiteindelijk heeft hij nu een enorm gebied waar hij zich kan voortplanten.'

Boswachter Bart Zwiers (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Aso-bevers

De bever is uit zichzelf naar De Onlanden gekomen, zegt Zwiers. 'Er is wel gevraagd of wij 'aso-bevers' wilden overnemen - dat zijn bevers die overlast veroorzaken in Limburg - maar daar zaten wij niet op te wachten. Maar uiteindelijk is-ie hier zelfstandig gekomen.'

Hoé de bever hier is gekomen, blijft de vraag. 'Dat weten we niet precies.'

De bever is eigenlijk een soort junkie, die leeft van wilgenbast Bart Zwiers

Zwiers: 'Maar hij is heel erg welkom, want die bever kan hier helemaal los gaan op wilgenhout, op bomen die groeien in het moeras. De bever is eigenlijk een soort junkie, die leeft van wilgenbast. Daarin zit een soort paracetamol, en daar gaat die bever heel lekker op. En die wilgen zitten hier volop.'

Paradijs

Zwiers denkt dan ook dat de bever in De Onlanden een blijvertje zal zijn. 'Als je als bever hier landt, wil je niet meer weg. Dit is het paradijs.

Lees ook:

- Waterschap vrijgesproken van vangen en doden bevers