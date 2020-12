Arjen Robben neemt oeuvreprijs in ontvangst

De Bedumer stal eind juni van dit jaar de harten van de fans van FC Groningen, door zijn terugkeer naar de club waar het voor hem allemaal begon aan te kondigen.

'Clubliefde', zo motiveerde hij zijn rentree. 'De club kan in deze periode alle hulp gebruiken om goed door de coronacrisis te komen', zei hij over de club waar hij als zestienjarige zijn debuut maakte.

Waardering is altijd leuk Arjen Robben

Robben nam de prijs dinsdagochtend dankbaar in ontvangst. 'Zoiets blijft altijd iets bijzonders', aldus de aanvaller, nadat hij zich per fiets bij het trainingscomplex van FC Groningen had gemeld. 'Ik kom hier vandaan en ben natuurlijk Groninger, dan is het altijd leuk als daar waardering voor komt.'

Kriebelen

Arjen Robben kondigde in 2019 aan dat hij zijn loopbaan zou beëindigen bij Bayern München. Hij bleef nadien voor zichzelf trainen, waarna het toch weer begon te kriebelen om wedstrijden te gaan spelen. 'En dan komt er maar één club in aanmerking', vertelde Robben afgelopen zomer met een brede glimlach. De Bedumer kwam dit seizoen vooralsnog tot twee competitieduels.

Twee keer Groninger van het Jaar

Arjen Robben heeft de titel 'Groninger van het Jaar' al twee keer eerder gewonnen in 2004 en 2013. Anno 2020 kunnen we opnieuw niet om hem heen. Arjen Robben is dan ook mateloos populair in de provincie en ver daarbuiten. De trofeeën die horen bij zijn twee eerdere uitverkiezingen hebben een mooi plekje gekregen in zijn nieuwe huis, vertelde hij.

Robben is met z'n oeuvreprijs uitgesloten voor de titel voor 'Groninger van het Jaar 2020'. Komende donderdag verschijnt een extra lang interview met Robben op RTV Noord.

