Gemeente Appingedam krijgt per inwoner meeste geld van Rijk

In onze provincie krijgt Appingedam per inwoner het meeste geld van het Rijk. Het gaat per persoon om 3232 euro. Dat blijkt uit cijfers van 2019, dat het COELO heeft onderzocht.

Dat is het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, onder de vlag van de Rijksuniversiteit Groningen.

Appingedam staat daarmee op plek acht in de top tien van gemeenten in Nederland die per inwoner het meeste krijgen.

De gemeente Groningen kreeg vorig jaar per inwoner 3022 euro van het Rijk en bezet de twaalfde plek.

Noorden en grote steden

Uit het rapport van het COELO blijkt dat met name gemeenten met een centrumfunctie en gemeenten met een zwakke sociale structuur het meeste geld van het Rijk krijgen. Dat geldt ook voor gemeenten in onze provincie. 'Hun inwoners hebben relatief vaak een laag inkomen of een uitkering, wat als kostenverhogend wordt gezien, en hun belastingcapaciteit is gering doordat de woz-waarden er laag zijn', zo is in het rapport te lezen.

Het Westerkwartier is de enige Groningse gemeente die minder dan het landelijk gemiddelde aan geld van het Rijk krijgt.

39 miljard in totaal

In totaal ging vorig jaar zo'n 39 miljard euro van het Rijk naar de 355 gemeenten in ons land. Er waren toen 109 type uitkeringen die aan gemeenten werden uitgekeerd. Denk aan uitkeringen die gerelateerd zijn aan de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), beschermd wonen en ook bijvoorbeeld de raadsledenvergoeding voor kleine gemeenten.

Ook krijgt iedere gemeente een algemene uitkering, die bestaat uit een vast bedrag, en een bedrag dat is onder meer gerelateerd aan het aantal inwoners, het aantal schoolgaande kinderen, het aantal ouderen en de bodemgesteldheid.

