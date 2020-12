‘We willen onze chauffeurs voor de kerst thuis hebben’

Een Belga-truck in de haven (Foto: Eigen foto)

Zes auto’s heeft transportbedrijf Belga op dit moment rijden in Groot Brittannië. Alle zes moeten deze week nog terug, maar directeur Jan Belga houdt er rekening mee dat het wel eens anders kan lopen. ‘Lukt het niet dan heeft een aantal mannen geen vrolijke kerst.’

Steeds meer landen sluiten vanwege vrees voor de nieuwe virusvariant de grenzen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Goederenverkeer is nog wel mogelijk, maar alleen per veerboot.

Er heerst behoorlijk paniek, de maatregelen zijn heftig Jan Belga - transporteur

Zondagavond om tien uur maakten de Franse autoriteiten bekend ook de Eurotunnel van Calais naar Dover voor 48 uur te sluiten voor verkeer vanuit het VK. En vrachtverkeer dat per schip naar Frankrijk gaat komt het land alleen maar in wanneer de lading niet door mensen is begeleid. Chauffeurs moeten hun lading aan boord afleveren en zelf achterblijven.

Paniek

‘Er heerst behoorlijk paniek, de maatregelen zijn heftig’, zegt Belga. ‘Met het sluiten van de tunnel naar Engeland is het voor het eerst dat het transportverkeer zo geraakt wordt.’ De Eurotunnel Truck Shuttle is met een paar duizend vrachtwagens die er dagelijks passeren een enorm belangrijke verkeersader naar het VK.

Chauffeurs van Belga maken ook gebruik van de Eurotunnel, maar zijn nu aangewezen op de veerboten. De transporteur heeft goede hoop dat hij zijn zes truckers op het Britse eiland tijdig naar Nederland krijgt, maar de situatie is zeer onzeker. ‘Ik heb nog niet begrepen dat vervoer per veerboot niet mogelijk is.’

Ritten nu niet afblazen

Voor de komende dagen heeft Belga bovendien twee ritten in de planning richting het Verenigd Koninkrijk. ‘Op dit moment weten we niet beter dan dat de veerboten varen en dat goederenvervoer naar Groot Brittannië sowieso nog kan. Ik zie nu geen reden die ritten af te blazen.’

Jan Belga heeft moeite met de strenge maatregelen voor beroepsvervoer. ‘We rijden nu al maanden in coronatijd op Groot Brittannië. Wij hebben al die tijd geen enkel probleem gehad met corona onder chauffeurs. Die zitten eigenlijk al in zelfisolatie in hun cabine. Het is nu een eenzaam beroep, maar de omstandigheden zijn wel veilig.’

Onwerkelijk

De huidige vervoersbeperkingen komen bovenop alle drukte, files en vertragingen rond Brexit. ‘Het is onwerkelijk’, zegt directeur Gerrit van Staalduinen van transporteur Koning en Drenth uit Beerta. ‘Dit heb ik in al die dertig jaar in het vak nog niet eerder meegemaakt.’

Als het goed is komen die voor de kerst terug Gerrit van Staalduinen over zijn chauffeurs

Op het moment dat de aangescherpte vervoersbepalingen zondag bekend werden, waren drie chauffeurs met truck en aanhanger op zee. Een trucker voer naar Hull en de twee anderen gingen van Hoek van Holland naar Harwich.

‘Ze zijn inmiddels door de douane’, vertelt Van Staalduinen. ‘Ze laden vandaag en morgen vracht en ze hebben een boeking voor de boot. Als het goed is komen die voor de kerst terug.’

Ritten gecanceld

Twee ritten die vandaag richting Groot Brittannië op de rol staan heeft Koning en Drenth in overleg met de klant gecanceld. De vrachtwagencombinaties zouden via de tunnel het kanaal 'oversteken', maar Van Staalduinen wilde niet het risico lopen dat de chauffeurs de dupe zouden worden: ‘We willen ze voor de kerst thuis hebben.’

Omboeken naar een ferry is ook vrij kansloos, aangezien die overtochten al wekenlang zijn uitverkocht.

Maandagmorgen maakte de Britse regering bekend dat de graafschap Kent dicht gaat voor vrachtverkeer. Om gestrande trucks op te vangen wordt er een vliegveld ingericht. ‘Maar daar willen we onze chauffeurs echt niet hebben’, verklaart Van Staalduinen.

Hoe het zich verder ontwikkelt is met veel vraagtekens omgeven. ‘We proberen ons zo goed mogelijk te informeren. Ook via wat onze truckers horen van douaniers en agenten. We bekijken het nu van dag tot dag.’

