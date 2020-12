Gronings gezin in geïsoleerd Engeland: 'We vieren kerst maar met ons drietjes thuis'

De opgedoken nieuwe zeer besmettelijke variant van het coronavirus en en de Brexit dompelt het Verenigd Koninkrijk in een isolement. Oud-RTV Noord-medewerker Ronald Schokker woont al bijna zeven jaar in Cambridge. Hij ondervindt dagelijks de gevolgen van de Britse crisis.

Niet of nauwelijks nog vluchten, veerboten en treinen van en naar Engeland: de maatregelen tegen uitbreiding van het gemuteerde besmettelijke coronavirus veroorzaken in delen van het land chaos. Mensen die Londen willen ontvluchten met de trein zorgen voor overvolle treinstations, in Zuid-Oost Engeland wordt in de supermarkten massaal gehamsterd. Een schrikbeeld.

De 43-jarige Schokker woont met zijn vrouw Nina en zijn zoon Taran van zeven in Cambridge, een uurtje van Londen. In de universiteitsstad is het momenteel nog betrekkelijk rustig.

Binnen vier uur naar lockdown

'Wij zitten op niveau 2 qua coronadreiging. Wij kunnen nog naar de winkel en onze zoon mag ook nog naar school. Maar dat kan zo veranderen. In Londen gingen ze binnen vier uur naar een complete lockdown', vertelt de oud-Winschoter.

Gelukkig zijn we in augustus nog in Groningen geweest Ronald Schokker - emigreerde zeven jaar gelegen naar Engeland

Vorige week leek het allemaal nog zo mooi. Premier Boris Johnson kondigde aan dat rond de kerst de maatregelen vijf dagen versoepeld zouden worden, zodat de Britten Kerstmis konden vieren met familie en vrienden. Maar daar is nu met het nieuwe virus geen sprake meer van.

Dat de versoepeling niet doorgaat, komt hard aan bij de Britten. De kranten staan er vol mee.

Nog geen collega lijfelijk gezien

'Wij vieren het maar met ons drietjes hier thuis in Cambridge. Normaal gesproken gaan we met kerst altijd terug naar Groningen. Dat kon al niet door alle quarantainegedoe en nu helemaal niet meer. Gelukkig zijn we in augustus nog in Groningen geweest en hebben we gelukkig al onze familie en vrienden kunnen bezoeken.'

In zijn werk merkt Schokker ook de gevolgen van de corona. Enkele maanden geleden veranderde hij van baan en ging aan de slag bij Brightcove, een Amerikaans internationaal bedrijf dat groot is in videoplatforms. In al die maanden bij zijn nieuwe werkgever heeft hij nog geen collega's lijfelijk gezien.

Vooral die onzekerheid. Die knaagt. Elke week kan het weer anders zijn. Ronald Schokker - emigreerde zeven jaar gelegen naar Engeland

'Door de corona gaat alles vanuit huis en via internet. Mijn baas heeft het kantoor in Londen opgezegd en heeft al laten weten dat er voor de zomer ook geen nieuw kantoor komt. Mijn vrouw is ecologisch adviseur. Al sinds maart werken we allebei al vanuit huis.'

Plekje veroveren

De Brexit en de coronacrisis maakt het wonen in Engeland er niet makkelijker op voor de Groningers. 'Vooral die onzekerheid. Die knaagt. Elke week kan het weer anders zijn.'

Heeft Schokker door alle ellende in Engeland nooit overwogen om met zijn gezin terug te keren naar Groningen?

'Dat is wel eens door mijn hoofd gegaan. Sterker nog: heel vaak zelfs. Maar we hebben hier ons plekje moeten veroveren en dat is gelukt. We hebben allebei een goede baan. En om dan terug te gaan naar Nederland? Het is natuurlijk ook niet zo dat bijvoorbeeld in Groningen 1,2,3 eenzelfde baan voor het oprapen ligt.'

