Alex Friedrich genomineerd als Groninger van het Jaar: 'Het voelt heel warm'

Alex Friedrich, arts-microbioloog in het UMCG, is één van de drie genomineerden voor de titel Groninger van het Jaar. 'Wat een eer en een verrassing', reageert hij. 'Ik ben ervan onder de indruk. Het voelt heel warm.'

Friedrich kijkt terug op een hectisch jaar. 'Ik denk, en dat hoop ik ook, dat we iets als dit maar eens in ons leven hoeven meemaken. Met een pandemie had niemand ervaring. Er gebeurde van alles. Ontwrichtende situaties, dramatische zaken voor de zorg, voor de patiënten en voor alle mensen die onder de maatregelen te lijden hebben.'

'We moeten solidair zijn'

Hij voegt daar aan toe dat we ons moeten beseffen dat we het met z'n allen moeten doen. 'Solidair zijn en elkaar vasthouden. Dat moet de komende maanden nog, tot het vaccin z'n werkt doet en we levens kunnen redden.'

We hebben iedereen nodig om deze epidemie onder de knie te krijgen Alex Friedrich - Arts-microbioloog in het UMCG

Terugkijkend zegt de microbioloog: 'Ik had het natuurlijk liever anders gezien. Aan de andere kant: voor de mensen in de zorg die hier net als ik voor zijn opgeleid: goed dat we dit kunnen, dat we voorbereid zijn en dat we structuren hebben die we nu konden toepassen. We doen er met z'n allen alles aan om deze pandemie onder controle te krijgen. En: we hebben iedereen nodig om daaraan mee te doen.'

'We zullen niet meer verrast worden'

Friedrich kijkt met een positieve blik naar de toekomst. 'Naast de ervaring die we hebben opgedaan waardoor we niet meer verrast zullen zijn, hebben we straks het vaccin. En voor alle mensen die zich zorgen maken over dat vaccin: dat doet in feite niks anders dan wat het virus in de natuur ook doet. Door het vaccin te injecteren wordt ons immuunsysteem sterker. Daardoor worden we beschermd. Dat vaccin gaat echt levens redden.'

Wat Friedrich betreft wordt straks begonnen met het inenten van ouderen en zwakkeren; de mensen die ernstig ziek kunnen worden. Vervolgens komen de mensen die hen verzorgen aan de beurt. 'En daarna iedereen die dat wil. We krijgen het virus hierdoor niet weg, maar we voorkomen hiermee wél massale uitbraken, waardoor mensen moeten worden opgenomen in ziekenhuizen of snel komen te overlijden.'

Het vaccin beschermt niet alleen jezelf, maar ook anderen, doordat je ze niet meer kunt besmetten Alex Friedrich - Arts-microbioloog in het UMCG

Friedrich kan niet wachten om te beginnen met het vaccineren. 'Daardoor zullen we richting de zomer steeds meer controle krijgen op het virus', zegt hij.

'Natuurlijk laat ik me vaccineren!'

Of hij zichzelf ook laat vaccineren? 'Vanzelfsprekend. Ik wil laten zien dat ik weet dat het vaccin veilig is en dat het levens gaat redden. Natuurlijk is er een grijs gebied, want we weten heel veel dingen niet, maar dat maakt voor mij niet uit. Omdat de voordelen opwegen tegen de nadelen.'

Er is geen vaccinatieplicht, maar Friedrich wil de mensen nog wel een boodschap meegeven daarover: 'Het vaccin kan voorkomen dat je zelf ernstig ziek wordt, maar het zorgt óók dat je anderen helpt, doordat je hen niet meer kunt besmetten.'

