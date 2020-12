Nachtopvang Het Kopland open voor dak- en thuislozen uit EU-landen

Volgens een woordvoerder van Het Kopland geldt de openstelling van de nachtopvang ook voor dak- en thuislozen die uit EU-landen komen.

Beddencapaciteit vergroot

Onlangs werd bekend dat er een aantal mensen uit Polen en Litouwen geen gebruik mogen maken van de opvang, omdat ze officieel als 'toerist' worden beschouwd.

Het Kopland heeft inmiddels de beddencapaciteit vergroot. Daarover zijn ook afspraken gemaakt met het Simplon-hostel dat kan worden ingeschakeld, als zich grote aantallen dak- en thuislozen melden.

Leven op straat in Groningen is heel moeilijk. Je wordt overal weggestuurd Sébastian - dakloze

Eén van de daklozen die vanaf komende nacht terecht kan in Het Kopland is de Pool Sébastian. 'Leven op straat was hier heel moeilijk', zegt hij. 'We sliepen eerst bij de Grote Markt in de buurt en vervolgens in een Q-Park garage. Maar we werden overal weggestuurd.'

'Alles wat ik wil is slapen'

Vannacht wacht voor hem een warm bed in Het Kopland. Of hij er naar uitkijkt? 'Geen idee', zegt hij. 'Ik ben nog niet binnen geweest. Ik heb geen idee of het er warm is of koud. Ales wat ik nu wil is slapen. Want ik ben erg moe. En werken wil ik. Ik wil werken voor mijn geld. Ik heb namelijk nog nooit gratis geld aangenomen.'

