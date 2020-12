Wordt het coronavirus besmettelijker? ‘Nog geen wetenschappelijk bewijs’

Een nieuwe variant van het coronavirus zorgt ervoor dat Europa haar poorten sluit voor het Verenigd Koninkrijk. Ferry’s liggen aan wal, vliegtuigen blijven aan de grond. Hoe gevaarlijk is deze nieuwe variant? Vijf vragen over de mutatie aan viroloog Coretta van Leer van het UMCG.

Is de nieuwe variant die in Engeland is opgedoken besmettelijker?

‘Daar worden allerlei uitspraken over gedaan, maar er is op dit moment geen wetenschappelijk bewijs voor. We weten dat de lijn met nieuwe besmettingen in Engeland recht omhoog gaat én we weten dat in een meerderheid van die gevallen het gemuteerde virus wordt gevonden. Maar het kan heel goed zijn dat deze enorme uitbraak andere oorzaken heeft: bijvoorbeeld een superspreading event’.

‘Mijn dochter woont in Engeland, en je snapt het niet als je hoort wat zij daar tot vorige week nog konden: uit eten, met acht mensen samenkomen… Toen wij aan onze lockdown begonnen was zij aan het winkelen op een bomvolle Oxford Street. Als die uitbraak straks kan worden verklaard door slecht management dan geloof ik het ook.’

Is de ophef die ontstaat over deze mutatie dan wel terecht?

‘Het maakt professionals die zich bezighouden met de verspreiding van het virus wel heel nerveus. Want als het écht besmettelijker is, dan hebben we een probleem. Dan weet ik ook niet of we straks de maatregelen wel kunnen ontspannen. Dus je kunt wel wachten tot de experimenten zijn gedaan, maar dan loop je achter de feiten aan. Je moet er rekening mee houden dat het besmettelijker is.’

Virussen muteren vaker, waarom worden die professionals juist van deze mutatie nerveus?

‘Dat komt onder meer doordat de mutatie in het spike-eiwit (het herkenbare uitsteeksel van een coronavirus. red.) van het virus zit. Daarmee bindt het virus zich aan jouw cellen, en de zorg is dat deze variant dat beter kan. En we hadden al een virus met een heel hoog reproductiegetal van 2,4. Als het nog besmettelijker blijkt, dan moet je je afvragen naar welke fase van maatregelen we dan terug kunnen als de tweede golf voorbij is.

Een reproductiegetal van 2,4 betekent dat iedereen die het virus bij zich draagt 2,4 anderen besmet. Voorbeeld: 1000 besmette personen zorgen voor 2400 nieuwe besmettingen

Is deze mutatie een bedreiging voor de vaccinaties?

‘De vaccins die er nu aankomen richten zich heel specifiek op dat spike-eiwit. Het voordeel is: dat is een heel groot eiwit. Dus de vaccins hebben een hele wolk aan verschillende anti- stoffen en cellen die op verschillende delen van het virus zijn gericht. Zelfs met vijf mutaties van het virus houdt je nog steeds voldoende immuunrespons over.’

‘Op de lange termijn, dan hebben we het over jaren, kan het wel effect hebben. Dan kan zal het virus veranderen en kun je gaan zien dat bij bepaalde mensen het vaccin minder effect heeft. Daarom wordt het griepvaccin ook elk jaar aangepast. Maar ik ben heel blij met de vaccins die er nu aankomen, omdat die zo brede aanpak hebben. Het zijn eigenlijk gewoon mooiere vaccins dan het griepvaccin bijvoorbeeld.’

Is het gemuteerde virus nog wel op te sporen met de tests die we gebruiken?

‘Wij gebruiken in het UMCG niet dat spike-eiwit om het virus op te sporen, dus wij hebben geen last van deze variant. In Engeland gebruiken ze in veel laboratoria een andere methode. Het is ook niet zo dat het virus helemaal onder de radar zou gaan, maar de onderliggende gegevens van de test veranderen. Daar herkennen we dan die variant aan.’

