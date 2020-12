TikTok Tammo genomineerd als Groninger van het Jaar: 'Dat is toch geweldig!'

TikTokTammo alias Johannes Peetsma is één van de drie genomineerden voor de titel Groninger van het Jaar. 'Dat is toch geweldig!', reageert hij, 'Ja, dat is toch mooi?'

Toch moet Peetsma toegeven dat de nominatie voor hem niet helemáál als een verrassing komt.

'Wel verwacht vanwege de reacties'

'Dat ik genomineerd zou worden had ik wel verwacht', zegt hij, 'als ik kijk naar de reacties en wat het 't afgelopen half jaar allemaal teweeg heeft gebracht. Daarbij is het typisch Gronings en het heeft mensen veel gedaan. Het was zo'n moeilijk jaar, schreven mensen me: 'Maar dan keek ik 's ochtends op social media en dan toverde jij een glimlach op m'n gezicht'.'

Het zijn korte herkenbare grappen voor Groningers TikTok Tammo over zijn succes

Of Peetsma er een vinger op kan leggen waarom TikTok Tammo in Groningen zo goed scoorde? 'Ik denk', zegt hij, 'doordat het korte grapjes zijn die je als Groningse of noordelijke vrienden zelf onderling ook al wel eens gemaakt hebt, maar dat TikTok Tammo ze nu hardop uitspreekt. Het zijn korte, herkenbare grappen. En heel deelbaar, want ze komen volop langs op whatsapp hoor ik.'

Hij krijgt ook volop tips van mensen die iets willen aandragen. Héél af en toe doet hij er wel wat mee, maar kritisch is hij wel. 'Grappen als wat is het mooiste aan Friesland? De bushalte naar Groningen, is al 1001 keer gemaakt. Daar kan ik niks mee. Het moet wel aanvoelen alsof het een originele grap is.'

Groningse vlag op Oldehove gaat niet door

À propos Friesland. Omdat het Friese volkslied op het carillion van de Martinitoren zou worden gespeeld, bedacht TikTok Tammo een tegenactie: het projecteren van de Groningse vlag op de Oldehove in Leeuwarden. Maar dat feest gaat niet door.

'Ik heb 2500 euro bijeen gehaald om dat te laten gebeuren', zegt Peetsma, 'maar vanwege de coronamaatregelen heeft de gemeente Leeuwarden daar een stokje voor gestoken. Jammer, maar het ophalen van geld voor de Voedselbank, waar het om was begonnen, is wel gelukt. Misschien dat er online nog een alternatief komt.'

Voor mijn gevoel ben ik nog niet eens écht begonnen TikTok Tammo

Overigens denkt Peetsma zijn typetje TikTok Tammo nog wel even meekan. 'Ik heb een lijst met ideeën waar ik nog wel een jaar mee vooruit kan', zegt hij. 'Daarnaast werk ik met een team, mijn social media-bedrijf Dive-In, waar ik ook constant dingen mee zit te bedenken. Voor mijn gevoel ben ik nog niet eens écht begonnen.'

'Qua muziek hebben we bijvoorbeeld nog maar een paar keer wat gedaan. Wat betreft liedjes schrijven kunnen we nog heel veel doen. En dan hebben we nog niet eens opgetreden... Straks kunnen we de feesttenten ook nog in!'

'Ik wil het aan het publiek overlaten'

Een extra actie om de mensen toch maar vooral te bewegen hem naar de titel Groninger van het Jaar te stemmen, heeft Peetsma niet. 'Ik wil het graag aan het publiek overlaten', zegt hij. 'Degene waarvan de mensen willen dat die wint moet dan ook maar winnen.'

Lees ook:

- Dit zijn de drie genomineerden voor de Groninger van het Jaar 2020

- Alex Friedrich genomineerd als Groninger van het Jaar: 'Het voelt heel warm'