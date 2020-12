Fries volkslied klinkt dinsdag tóch vanaf de Martinitoren

Het is een kwestie van de hoogste bieder, en de Friese studentenvereniging Bernlef is als winnaar uit de bus gekomen. De Friese studenten in stad zamelden maar liefst €2300 in voor het goede doel, en krijgen daarvoor als beloning een speciale uitvoering van hun eigen volkslied vanaf d'Olle Grieze.

In december en januari speelt beiaardier Auke de Boer alle dinsdagen een nummer op het carillon van de Martinitoren, in ruil voor een donatie voor de voedselbank en het onderhoud van de Martinikerk. Voor zo'n speciale uitvoering moet minimaal 500 euro worden neergeteld. Vorige week vrijdag stond de teller van de Friezen al op het dubbele.

Ik heb het lied hier nog nooit gespeeld, maar eens moet de eerste keer zijn Auke de Boer - beiaardier

Maar de Groningse kraanmachinist Henk Greebe kon dat niet over zijn kant laten gaan. Hij was bereid €1250 euro uit eigen zak te betalen om de beiaardier het Groningse volkslied te laten spelen, en niet het Friese. Maar nu de studenten €2300 hebben ingezameld wordt het hem te gortig om een hoger bedrag te bieden.

'Maar ik doneer wél een bedrag aan het goede doel.' Hoe hoog dat bedrag is wil hij voor zichzelf houden.

'Moet kunnen in deze tijd van verbroedering'

En dus klinkt morgenmiddag om 12:40 uur precies het Friese volkslied over de Grote Markt en de rest van de stad. Beiaardier Auke de Boer, zelf ook een Fries, ziet geen bezwaar.

'Ik heb dit lied nog nooit in de Martinitoren gespeeld, maar eens moet de eerste keer zijn. Het moet toch kunnen om in deze kersttijd, een tijd van verbroedering, een grens te verleggen.'

Ik daag de Friezen uit om even over hun Friese trots heen te stappen TikTok Tammo

Tegenactie in Leeuwarden gaat niet door

Voorzitter Lucas van der Veer van Bernlef is er zeker bij morgenmiddag als 'zijn' lied wordt gespeeld op d'Olle Grieze. 'Daarna stappen we snel op de trein naar Leeuwarden', zegt Van der Veer. Daar had hij graag van de partij willen zijn om te zien hoe TikTok Tammo bij wijze van tegenactie de Groningse vlag op de Oldehove in de Friese hoofdstad wilde projecteren. Maar dat feest gaat niet door.

'Ik heb 2700 euro bijeen gehaald om dat te laten gebeuren', zegt TikTok Tammo alias Johannes Peetsma, 'maar vanwege de coronamaatregelen heeft de gemeente Leeuwarden daar een stokje voor gestoken. Jammer, maar het ophalen van geld voor de Voedselbank in Leeuwarden, waar het om was begonnen, is wel gelukt.'

Bûter, brea en griene tsiis

Een alternatief heeft Tammo ook al bedacht: hij daagt Friezen uit om het gezegde 'Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries' in het Gronings op te nemen, en door te sturen naar hem. 'Ik daag de Friezen uit om even over hun Friese trots heen te stappen', zegt hij.