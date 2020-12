GGD waarschuwt voor nep-sms'jes: 'Wij vragen nooit om bankgegevens'

Wie op de link in het sms'je klikt, komt op een website terecht waar gevraagd wordt om privégegevens, waarmee criminelen kunnen frauderen.

De GGD zegt met klem niet in te gaan op de berichten, omdat testuitslagen nooit bekend worden gemaakt via sms’jes. 'Zo wordt op die website gevraagd om bankgegevens en dat zal de GGD nooit doen', zegt GGD-woordvoerster Kirsten Smit.

Volgens Smit zijn de sms'jes nog niet in Groningen opgedoken, maar elders in het land wel. Daarom maakte de gemeentelijke gezondheidsdienst maandag landelijk bekend dat oplichters uit naam van de GGD proberen privégegevens te verzamelen.

Via DigiD of telefoon

'Er zijn maar twee manieren waarop je de uitslag van een coronatest kunt krijgen', benadrukt Smit. 'De ene manier is online via je DigiD. Dan log je zelf in via je eigen wachtwoorden en kom je bij de juiste gegevens uit. Of het gebeurt, als hier expliciet om gevraagd is, telefonisch. De GGD belt je dan met de testuitslag.'

Dat criminelen steeds nieuwere manieren vinden om mensen op te lichten en daarvoor ook de GGD gebruiken, noemt Smit 'sneu'. Ze erkent dat de SMS'jes er best betrouwbaar uitzien. 'Er staan voor de verandering ook amper spelfouten in. Maar het mag duidelijk zijn dat je je testuitslag dus niet via een sms'je krijgt', besluit ze.