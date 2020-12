Supermarkten open tijdens kerst: 'Het wordt spannend'

In een poging om het winkelend publiek zoveel mogelijk te spreiden, verruimen supermarkten hun openingstijden tijdens kerst. 'We proberen een behoefte te vervullen', zegt Anrico Maat, die met de Maripaan Groep vijftien Jumbo-vestigingen in bezit heeft.

Wat de huidige situatie is in zijn supermarkten? 'Ik zou haast zeggen: het is lekker druk', zegt Maat. 'Het is in vergelijking met voorgaande jaren wat eerder druk in de aanloop naar kerst, doordat mensen alvast hun houdbare producten halen. Daardoor is er op dit moment sprake van een constante flow.'

'Het wordt spannend en uitdagend'

Wordt 24 december, de dag waarop veel mensen misschien nog nét hun laatste boodschappen willen doen, gevreesd? 'Dat wordt heel erg spannend en uitdagend', zegt Maat. 'Maar we hebben ons daar goed op voorbereid. Gelukkig is het besef van naderende drukte al kennelijk bij veel mensen, waardoor mensen nu al dingen halen. Daardoor neemt de angst wel een beetje af.'

Het loopt de hele dag gestaag door Anrico Maat - Maripaan Groep (Jumbo)

Écht rustige momenten zijn er in zijn supermarkten niet meer, moet Maat toegeven. 'Half vijf, als werkende mensen nog even snel wat willen halen, is een piekmoment. Voor de rest loopt het de hele dag gestaag door.'

Ook open op Eerste Kerstdag

De supermarkten mogen dit jaar ook op Eerste Kerstdag de deuren openen. De Maripaan-Jumbo's openen hun deuren op beide kerstdagen nog iets ruimer dan op zondagen.

Maat: 'Die tijden zijn normaal van 12.00 tot 17.00 uur, maar van de gemeente mogen we nu open zijn van 10:00 tot 17:00 uur, al kan dat per vestiging iéts wijzigen. De vestiging in de Oosterstraat, midden in de binnenstad, is Eerste Kerstdag trouwens wel gewoon dicht.'

Oproep FNV: blijf dicht

Overigens deed FNV Handel aan supermarkteigenaren de oproep om tijdens de kerstdagen gewoon dicht te blijven, 'omdat het supermarktpersoneel het al zo druk heeft'. Maat kan helemaal niets met die oproep.

Ik vind de oproep van de FNV geen recht doen aan het enthousiasme waarmee onze medewerkers hun werk doen Anrico Maat - Maripaan Groep (Jumbo)

'Ik zou ze willen uitnodigen om eens in onze kantine met onze mensen te komen praten, om te vragen hoe ze erin staan en hoe ze vinden dat we het doen. Ik vind hun oproep namelijk geen recht doen aan het enthousiasme waarmee onze medewerkers hun werk doen. Ik praat de hele dag door met heel veel medewerkers, en ik herken helemaal niks van de FNV-oproep.'

'We zijn alleen maar bezig met spreiding'

In het Lopend Vuur van vandaag werd de stelling ook geponeerd: laat de supermarkten maar dicht met kerst. Veel mensen zijn het daarmee eens.

Maat: 'Tja, wij proberen alleen maar een behoefte te vervullen. Kennelijk zijn er veel mensen die iets anders doen dan ze zeggen. Kijk, wij zijn alleen maar bezig met spreiding. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen alleen komen en er geen uitje van maken? En ik moet zeggen: dat lukt vrij aardig.'

Lees ook:

- Lopend Vuur: Sluit de winkels maar tijdens de kerst

- Ons coronablog