Koning kan 125.000 nieuwjaarskaarten uit bevingsgebied tegemoet zien

De voorkant van de kaart is gemaakt door cartoonist Eric van der Wal - ook wel bekend als Pluis. Daarop staat de koning die de troonrede voordraagt. Op de achterkant kunnen bewoners een eigen boodschap schrijven. Het adres van de koning is voorgedrukt. Er moet nog wel een postzegel op de kaart.

Alleen geregeld op papier

'We merken dat er nog steeds veel Groningse gezinnen in de problemen zitten vanwege schade, sloop of versterking of vanwege de waarde van hun huis of bedrijf', licht voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging de actie toe. 'Het lijkt allemaal geregeld op papier, maar in werkelijkheid is er nog veel ongelijkheid, onrecht en onzekerheid.'

'Hopelijk helpt een kaart aan de koning om te laten zien dat de problemen hier nog verre van opgelost zijn. De koning is immers het staatshoofd. Het is dus belangrijk dat hij zich blijft realiseren wat hier aan de hand is.'

