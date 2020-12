Rondje Groningen: Op alles voorbereid tijdens het Friese volkslied

Het is vandaag vijftien jaar geleden dat FC Groningen zijn laatste bekerwedstrijd in het Oosterpark stadion speelde. Vijftien jaar alweer... toen klonk het Friese volkslied nog niet uit de Martinitoren.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Vandaag 15 jaar geleden

Mocht vuurwerk (en publiek in het stadion) nog!

2) Belangrijker nog natuurlijk...

Vijftien jaar geleden was überhaupt de laatste bekerwedstrijd in het Oosterparkstadion. Andy weet het nog goed.

3) Homo zijn bij de Navigators is moeilijk

En homo's worden zelfs actief tegengewerkt. Dat stelt HP/De Tijd in een artikel over de Christelijke studentenvereniging die ook in Groningen actief is.

4) Hard afgeven op GroenLinks in Stad

Bram Hulzebos, redacteur en columnist van de Gezinsbode in stad Groningen, is helemaal klaar met het beleid waar de grootste partij in de gemeente voor staat, is te lezen in zijn column. 'Groen radicalisme' noemt hij de plannen van GroenLinks om zonneparken in groen gebied aan te leggen.

5) 'Maar ze zijn echt nodig'

Maar alleen aan zonnepanelen op daken heb je écht niet genoeg, bezweert Hotze.

6) Samenstand?

Laten we het beroepsdeformatie van astroloog Theo Jurriens noemen.

7) Evelien zoekt kinderkleding

Heeft iemand nog wat liggen voor iemand die het echt kan gebruiken?

8) Zeearend zoekt vis

Goed op de gevoelige plaat gelegd.

9) Dat krijg je...

... wanneer je het Friese volkslied laat klinken op de Martinitoren.

Rondje Groningen is er elke gewone doordeweekse dag om 21.00 uur. Hier zie je het bewijs. Tot morgen!