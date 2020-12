Hyperloop-testbaan bij Meerstad gaat door: 'Een feestelijk moment'

Door de miljoenen is de begroting van de hyperloop nu rond.

Hyperloopbedrijf Hardt Hyperloop behoort tot de partijen dat de financiering ontvangt. Het bedrijf werd een paar jaar geleden opgericht door een groep studenten van de TU Delft. Zij neemt de aanleg van de hyperloop bij het Groningse Meerstad voor haar rekening.

Vacuümtrein

De hyperloop is een supersnelle vacuümtrein. Hij vliegt door een buis die vrijwel vacuüm is gezogen. Het idee is dat de trein door de lage luchtweerstand enorme snelheden kan bereiken. Het is een soort buizenpost voor goederen en mensen. Wereldwijd zijn meerdere bedrijven met de ontwikkeling van deze technologie bezig.

De vlag is uit

Bij Hardt Hyperloop gaat de vlag uit nadat na maandenlange gesprekken de ministeries Hardt informeerden over de subsidie. ‘Een enorm feestelijk moment’, laat Julliette de la Rie van het bedrijf weten. ‘Dit maakt dat we door kunnen.’

Voor het hele ontwikkelproject Hyperloop Development Program heeft Hardt 30 miljoen euro nodig. Het grootste deel van dat geld is bestemd voor de realisatie van het European Hyperloop Center bij Meerstad.

'Ook voor infrastructuur is ministerie belangrijk'

De la Rie laat weten dat de Hyperloop-initiatiefnemers erg verheugd zijn over de steun door de twee ministeries. ‘Naast de financiering is hun inbreng ook op veel andere vlakken erg belangrijk. Voor veel zaken rond infrastructuur, veiligheid en standaardisatie is de ondersteuning van de ministeries onmisbaar.’

Hardt heeft de aanleg van een Europees netwerk van Hyperloop-lijnen voor ogen. ‘We willen dat andere landen aanhaken. Wanneer we Europa in willen, dan is daar afstemming met die landen over bijvoorbeeld standaardisatie voor nodig.’

Bouw start vanaf volgend najaar

De hyperloop is nu nog toekomstmuziek, maar de organisaties in het Hyperloop Development Program willen de komende drie jaar met tests en onderzoek onder meer aantonen dat het vervoermiddel veilig en economisch levensvatbaar is.

Daarvoor verrijst ten oosten van de stad Groningen het European Hyperloop Center, met laboratorium en een testbaan van 3 kilometer. De bouw begint waarschijnlijk volgend najaar en in 2022 moet het complex gereed zijn. Duidelijk is dat de testbaan in de buurt van Garmerwolde en Meerstad komt - aan de noordoostkant van de stad Groningen, omringd door een zonnepark.

De hyperloop kan tussen de zonnepanelen komen, in dit gebied tussen Meerstad en Garmerwolde (Foto: Gebiedsvisie Meerstad-Noord)

Dertig miljoen euro aan financiering

Met de toezegging van het Rijk heeft het initiatief nu dertig miljoen euro aan financiering rond voor de bouw van het testcomplex en het onderzoek, aldus het Hyperloop Development Program. Onder meer Tata Steel, Vattenfall, IHC, Schiphol en bouwbedrijf BAM zijn erbij betrokken. De provincie Groningen draagt 3 miljoen euro bij.

