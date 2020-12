Herinrichting sportpark Uitwierde in Delfzijl klaar

De herinrichting van voormalig sportpark Uitwierde in Delfzijl is afgerond. De grond wordt binnenkort overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

Vijf jaar geleden besloot Delfzijl de sportparken samen te voegen en te concentreren op sportpark Centrum in de Havenstad, waar voetbalvereniging Eems Boys al een onderkomen had, Daardoor kwam het terrein van voetbalvereniging Neptunia vrij. Beide clubs zijn in 2014 gefuseerd tot NEC Delfzijl.

Flora en fauna

In samenspraak met omwonenden is gekozen om het landschap van voormalig sportpark Uitwierde in ere te herstellen. Dat betekent dat er bomen zijn gekapt en asfalt is verwijderd. De grond is voor het grootste deel aan een plaatselijke melkveehouder verkocht als grasland.

De werkzaamheden begonnen in maart dit jaar en zouden aanvankelijk acht weken in beslag nemen. 'De realisatie heeft enige tijd geduurd vanwege een flink aantal hindernissen en obstakels. Vooral de aanwezige flora en fauna hebben een zorgvuldige aanpak van de uitvoering noodzakelijk gemaakt. Ook de financiële haalbaarheid was een hindernis. De provincie Groningen heeft de afronding van het project mede mogelijk gemaakt met een subsidie', laat de gemeente weten.

