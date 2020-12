Bedrijfsleider fietsbezorgers: 'Petje af voor al die collega's'

Waar deuren dichtgaan, gaan nieuwe deuren weer open. Het is een gezegde dat voor post-, pakket- en koeriersdienst Cycloon letterlijk en figuurlijk geldt. Toen ons land in maart van dit jaar voor het eerst te maken kreeg met het coronavirus, brak het zweet nog net niet uit bij Weerkamp, erkent hij. 'Tja, dat was wel even spannend’, blikt hij terug. ‘Wat voor impact gaat het virus hebben, blijft ons werk wel bestaan?’, vroeg hij zich af.

Ongegronde zorgen

Maanden later kan de conclusie worden getrokken dat die zorgen ongegrond waren. Sterker nog, het werd juist een stuk drukker. 'Veel mensen gingen thuiswerken en omdat zij de beschikking moesten hebben over bepaalde poststukken, kregen we steeds meer bedrijven als klant. Daarnaast werden ook steeds meer online bestellingen gedaan', verklaart Weerkamp de groei.

'Voor de coronacrisis hadden we in Groningen 30 mensen aan het werk en nu zijn het er – ik check het voor de zekerheid nog even – 50. Een groei van bijna honderd procent. Dat is natuurlijk écht veel.'

'Hebben jullie nog een baantje vrij?'

Door die ontwikkeling duiken de fietsen met de kenmerkende rode bakken steeds vaker op in het Groningse straatbeeld. Mensen die hun werk door de coronacrisis verloren, informeren nog met regelmaat bij Cycloon of er nog een baantje als fietskoerier vrij is.

Aan het aantal open sollicitaties merken we dat mensen graag aan het werk willen en dan is fietsend pakketten bezorgen een mooi baantje. Per week reageren gemiddeld tien mensen of wij ze aan werk kunnen helpen. Vooral mensen met een horeca-achtergrond.'

Nu zijn bezorgers gelukkig als er slechts zestig pakketjes meegaan Tim Weerkamp, bedrijfsleider Cycloon

Piekmaand

December is voor Weerkamp en zijn collega's een absolute piekmaand vanwege de feestdagen. 'Iedereen wil nieuwe spullen hebben en iedereen bestelt het online, want naar de winkels toe mag niet meer.'

Dus is de kans groter dat je een fietskoerier aan de deur krijgt.

'Hadden koeriers het voorheen druk met dertig pakketten op één avond, dan zijn ze nu gelukkig als er slechts zestig pakketjes meegaan. En dat moet allemaal in vier uur worden weggefietst. Petje af voor al die collega's', zegt Weerkamp.

