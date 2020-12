Ziekenhuizen schrappen planbare reguliere zorg: wat houdt het in?

De behandelingen worden uitgesteld omdat de ziekenhuizen de druk door het coronavirus niet meer aankunnen. De werkdruk ligt hoog, net als het ziekteverzuim. Door de kerstvakantie zijn de roosters nog lastiger in te vullen. Bovendien wordt de piek van coronapatiënten in de ziekenhuizen pas over een paar weken verwacht.

Drie maatregelen

Om die redenen heeft het landelijke netwerk aangegeven maatregelen te nemen. Dat zijn er drie:

Planbare reguliere zorg wordt voorlopig stilgelegd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld knie- en heupoperaties. De behandelingen zijn wel nodig, maar hebben geen haast en zijn niet spoedeisend.

Het aantal bedden op intensive care's wordt opgeschaald naar 1450, dat zijn er 300 meer dan normaal.

Patiënten kunnen (weer meer) naar Duitsland worden overgeplaatst.

Zorgminister Tamara van Ark heeft laten weten achter de maatregelen te staan.

Welke operaties wel, en welke niet?

Ook het grootste ziekenhuis van de provincie, het UMCG, staakt alle niet-acute behandelingen. Het academisch ziekenhuis had al weinig planbare behandelingen ingeroosterd, maar de operaties die kunnen worden uitgesteld, worden nu helemaal stopgezet.

'Het gaat om klasse 4- en 5-operaties en behandelingen die uitgesteld kunnen worden zonder dat het kritiek is', zegt Ate van der Zee, bestuursvoorzitter van het UMCG en Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. 'Dat zijn behandelingen zoals een heupoperatie of een lies- of littekenbreuk, waarvoor mensen op een wachtlijst staan. Het is lastig als je daarvoor langer moet wachten, maar ze worden wel uitgesteld.'

Voor acute planbare operaties houdt het UMCG wel capaciteit vrij, zegt Van der Zee. 'Als er bijvoorbeeld een kankerplek in de borst is ontdekt, wordt een operatie wel uitgevoerd binnen zes weken. Dat blijven we doen, anders heeft het schade voor je gezondheid.'

Dat geldt ook voor andere Groningse ziekenhuizen, zoals het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda: 'Alle afspraken bij onze poliklinieken gaan gewoon door. Ook spoedbehandelingen en urgente behandelingen in het ziekenhuis worden nog steeds uitgevoerd. Of sprake is van een urgente of van een niet-urgente behandeling is alleen per individuele patiënt vast te stellen.'

'Heftige maatregel'

Van der Zee vindt het lastig om aan te geven hoeveel operaties en behandelingen er door de maatregel worden opgeschort. 'Het Martini Ziekenhuis en het UMCG hadden bepaalde operaties al afgeschaald, maar dat worden nu dus nóg meer. Best een heftige maatregel', erkent hij, al is hij blij met de maatregelen: 'Want het zorgt voor duidelijkheid.'

Patiënten naar Duitsland vervoeren kan de komende periode ook voor verlichting zorgen Ate van der Zee - Bestuursvoorzitter UMCG

Door operaties uit te stellen, kan de zorgcapaciteit de komende weken beter worden gebruikt, waarbij de gewone patiënten volgens Van der Zee geen schade zullen lijden en COVID-patiënten ook goed geholpen kunnen worden. Ondertussen worden allerlei oplossingen bekeken om de druk op de zorg te verlichten, weet de bestuursvoorzitter. 'Patiënten naar Duitsland vervoeren kan de komende periode ook voor verlichting zorgen.'

Patiënten worden gebeld voor nieuwe afspraak

Patiënten die een ingreep uitgesteld zien worden, hoeven overigens niet zelf te bellen voor een nieuwe afspraak. 'Vanwege de kerstvakantie waren er al weinig klasse 4- of 5-operaties ingeroosterd, maar als er toch patiënten zijn die de komende twee weken nog zo'n operatie zouden hebben, dan worden zij door het ziekenhuis gebeld.'

'De komende twee weken vallen nog onder het kerstreces, dus de bezetting was al dun en de voorzorgsmaatregelen golden al enigszins', besluit Van der Zee.

Update: Dit artikel is geüpdatet met een reactie van UMCG-bestuursvoorzitter Ate van der Zee

