OM eist cel voor mishandelingen en veroorzaken ongeval Loppersum

Een 28-jarige man uit Appingedam is volgens de officier van justitie schuldig aan een serie mishandelingen, hennepteelt en het veroorzaken van een ongeval in Loppersum. Ze eiste hiervoor een celstraf van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De man zou onder meer op 21 mei een buurtgenoot hebben mishandeld. Dit deed hij volgens de aanklager samen met een 25-jarige vriend uit het Overijsselse Dalfsen. Het slachtoffer werd met een fles geslagen. De 25-jarige zei dat hij met de fles sloeg. Zijn vingerafdrukken zaten op het glas. Getuigen zeiden dat de Damster klappen met de fles uitdeelde, waardoor het slachtoffer letsel opliep aan zijn hoofd en rug. Tegen de Dalfsenaar eiste de officier van justitie een celstraf van vijf maanden.

Wietkwekerij

Bij de aanhouding van de Damster, ontdekten de agenten een wietkwekerij met 102 planten, waarvoor stroom illegaal werd getapt. De man uit Appingedam stond ook terecht voor een ongeval in Loppersum op 23 april 2019, dat volgens de officier door toedoen van de man was veroorzaakt. Hij week uit voor een haas, zei de man tegen de rechter. Hij gaf een ruk aan het stuur en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Een tegenligger belandde daardoor uiteindelijk met de auto op de kop in de sloot. De bestuurster liep meerdere botbreuken op.

Ongeloofwaardige verklaring?

De officier geloofde dat haas-verhaal niet. Er lag een dode haas in de berm, maar die was al zo lang dood dat het kadaver deels was ontbonden. De ruk aan het stuur kwam ook niet overeen met de verklaring van de tegenligster. Die zei dat de andere auto geleidelijk uitweek en op haar afkwam. Volgens de verkeersongevallenanalyse (VOA) komen de sporen op het wegdek en de botsing niet overeen met een plotsklapse uitwijkmanoeuvre. Rondom het moment van het ongeval had de Damster zijn vriendin aan de telefoon. Mogelijk was hij afgeleid, zei de officier.

Mishandelingen

De officier van justitie verdenkt de man ook van het stelselmatig mishandelen van zijn vriendin. De agenten troffen de vrouw bont en blauw geslagen aan en op de telefoon van de verdachte stond een filmpje waarop hij haar mishandelde. De vrouw werd in september 2019 in het ziekenhuis behandeld, omdat zij haar elleboog uit de kom had. Ze was door haar vriend tegen haar wil de auto in getrokken. De vrouw trok later haar verklaringen in. Ze woont inmiddels samen met de verdachte. Zorgelijk, zei de officier.

Advocaat eist vrijspraak

De raadsman van de Damster vond dat zijn cliënt op meerdere fronten moest worden vrijgesproken. Met deze jongen was niets mis, totdat hij een relatie kreeg met zijn huidige vriendin en door haar in aanraking kwam met drugs, zei de advocaat. Hij noemde haar aangiftes niet geloofwaardig. Het zeer onvoorzichtige rijgedrag, zoals de officier dit aankaartte, was volgens de verdediger eerder een verkeersfout. Als hij al zou hebben getelefoneerd, op dat moment, ging dat handsfree. En dat is niet verboden, vond hij.

Na dat ongeval raakte de man zijn baan kwijt en is hij volgens zijn raadsman al voldoende gestraft. Een celstraf zoals geëist, noemde hij buiten alle proporties. Dat vond de officier niet. Zij eiste naast de celstraf ook een rijontzegging van zes maanden.

De uitspraak is op 5 januari.