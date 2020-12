Van verkrachting beschuldigde dansschooleigenaar beloofde meisjes Amerikaanse carrière

Dat staat in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie. A. werd in september aangehouden voor ontucht met 13 pupillen. Hij wordt onder meer verdacht van verkrachting. Het misbruik vond plaats in zijn dansschool Groningen Dance Center, waar de meisjes onder zijn leiding dansten. Tien van hen waren minderjarig.

Ten minste twee van die meisjes beloofde hij een Amerikaanse professionele danscarrière. Maar dan moesten ze wel zijn hulp accepteren. Die hulp bestond uit ondersteuning bij strekoefeningen en massages van de liezen.

Misbruik vond plaats tijdens stretchoefeningen

Terwijl de meisjes soms lange tijd in split- of spagaathoudingen zaten en geen kant op konden, zou hij ze hebben gedwongen tot seksuele handelingen. De meisjes konden niet zonder zijn hulp uit die houding komen. Na die stretchoefeningen masseerde hij de liezen van de meisjes.

De verdachte, die via een videoverbinding aanwezig was, blijft vastzitten tot de volgende zitting in maart. Hij is in de gevangenis meerdere malen voor zijn eigen veiligheid overgeplaatst naar andere afdelingen, omdat steeds bekend werd waar hij van verdacht wordt.

Eerste misbruik dateert uit 2015

Volgens het Openbaar Ministerie dateert het eerste misbruik van 2015. De laatste twee aangiftes zijn pas recent gedaan. De verdachte moet nog psychologisch onderzocht worden. Een psychiater om dat onderzoek af te nemen, is er nog niet.

