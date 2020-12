Buijs wil nog één keer knallen en dan languit op de bank

Mocht FC Groningen woensdagavond van Heracles Almelo winnen, dan presteert de club beter dan ooit. Dan is de beste competitiestart sinds 1971 is een feit.

In het seizoen 2010/2011, toen de club de beste seizoenstart tot nu toe kende, verzamelde FC Groningen 27 punten na de eerste veertien wedstrijden. Als de laatste wedstrijd voor de korte winterstop gewonnen wordt, dan heeft de Trots van het Noorden maar liefst 29 punten gepakt.

Buijs laat zich de kop niet gek maken

Trainer Danny Buijs laat zich de kop niet gek maken door deze statistiek, en is er naar eigen zeggen dan ook niet echt mee bezig.

Ik merk dat iedereen wel even toe is aan een break Danny Buijs - FC Groningen-trainer

‘Het is vooral een mooie bevestiging van het feit dat je met elkaar goed bezig bent’, zegt de oefenmeester. ‘Het is toch gewoon weer het belangrijkste om er morgen drie punten bij te pakken. We willen aan het eind van de competitie een goede uitgangspositie creëren, zodat we in mei kunnen gaan oogsten. Op dit moment zitten we in een hele goede fase, dat willen we natuurlijk zo lang mogelijk vasthouden.’

Accu weer opladen

Ondanks de goede serie komt de vakantie voor de trainer en zijn spelers op een goed moment. ‘Dat denk ik wel, ja', beaamt Buijs. ‘Ik merk dat iedereen wel even toe is aan een break. Met corona en alle maatregelen hebben we heel lang doorgetraind. Al met al is het inmiddels ook al best wel weer een lang seizoen.'

Ik ben sowieso al een tijdje echt toe aan vakantie Danny Buijs

FC Groningen was dan af en toe een weekend vrij, 'maar dan kon je ook niet zoveel. Het is nu echt lekker om het voetbal even een paar dagen weg te kunnen leggen om de accu weer even op te laden.’

‘Ik merk sowieso dat ik al een tijdje echt toe ben aan vakantie’, zegt de oefenmeester. ‘Op dit moment persen we er écht de laatste druppeltjes uit.’

Netflix en een gourmetje

Met de kerstdagen brengt Buijs lekker veel tijd door met zijn gezin. ‘We gaan niet veel doen. Een beetje met de kinderen Netflix kijken op de bank en een gourmetje aanzetten.’

Wat er gekeken wordt op Netflix? ‘Een film of een documentaire, maar de kinderen hebben thuis de meeste invloed, dus ik weet het nog niet.’

Niet veel wijzigingen

Eerst wacht woensdag dus nog de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zal Buijs niet veel wijzigingen aanbrengen in zijn basiselftal. ‘We gaan nagenoeg met dezelfde elf jongens spelen, maar misschien in een iets andere veldbezetting. Dat ligt ook een beetje aan hoe Heracles speelt, want zij kunnen ook in meerdere formaties uit de voeten.’

De Trots van het Noorden moet het tegen Heracles nog zonder aanvoerders Arjen Robben en Azor Matusiwa stellen. Patrick Joosten en Alessio da Cruz zijn op de weg terug. Over hun aanwezigheid bij de selectie wordt later een knoop doorgehakt.

