Vuurwerkverbod? Zo willen gemeenten handhaven met oud en nieuw (update)

Midden-Groningen: 'Bang dat mensen oud en nieuw misbruiken'

Van de verschillende overwegend plattelandsgemeenten in de provincie, is Midden-Groningen de enige waarbij de duimschroeven worden aangedraaid. De politie en brandweer hebben er extra capaciteit toegezegd en plekken waar overlast wordt verwacht, worden bewaakt met camera's. Het gaat daarbij vooral om de wijk Gorecht in Hoogezand.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: 'Het is een bijzonder jaar geweest waar in we heel veel niet mochten. We zijn bang dat mensen oudjaar gaan gebruiken, of beter gezegd misbruiken, om zich te misdragen.'

De gemeente probeert de schade die ontstaat door brandjes, fors terug te dringen. Tijdens oud en nieuw rijden er drie 'treintjes' rond van politie, brandweer en gemeentemedewerkers die kunnen ingrijpen en blussen. Ook wordt er van tevoren veel rommel opgeruimd.

Toch geen vuurtonnen in Oldambt en Pekela

Ook in Oldambt en Pekela staat het bestrijden van brandjes hoog op de agenda. Beide gemeenten zouden vuurtonnen verstrekken aan inwoners, om te voorkomen dat er 'wilde' brandjes worden gesticht.

De plannen veranderden echter: de gemeenten zijn bang dat buurtbewoners bij elkaar komen om de vuurtjes, en daarmee de coronamaatregelen - maximaal twee personen bij elkaar - overtreden.

Dat betekent dat de aanpak voor oud en nieuw in Oldambt nu vergelijkbaar is met andere jaren, laat een woordvoerder weten. 'Tot nu toe houdt iedereen zich redelijk goed aan de coronamaatregelen. We gaan er vanuit dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.' In de gemeente worden dan ook geen bijzondere maatregelen genomen.

Wat de gemeente wel doet? 'We werken samen met de politie en Sociaal Werk Oldambt. We zijn alert op de dingen die gebeuren en daar spelen we op in. Gehandhaafd wordt er net als anders: door de politie en onze boa's. Verder hebben we van tevoren een gesprek gevoerd met mensen die willen carbidschieten.'

Groningen: 'Meer capaciteit voor handhaving'

Gesprekken van tevoren, maar ook tijdens de jaarwisseling: daar zet de gemeente Groningen eveneens op in. 'In de aanloop naar oud en nieuw werkt de gemeente samen met onder meer politie, brandweer, het openbaar ministerie, Bureau HALT en WIJ Groningen.' De laatste zijn de buurtorganisaties die door de gemeente worden georganiseerd, in bijvoorbeeld de wijken Corpus den Hoorn, Selwerd, de Rivierenbuurt en Vinkhuizen.

'Deze samenwerking richt zich onder meer op het in kaart brengen van de risico’s in de verschillende wijken en dorpen, preventie, voorlichting en de handhaving op straat. Voor dit bijzondere jaar wordt hiervoor extra capaciteit ingezet', schrijft de gemeente in een persbericht.

'Medewerkers van WIJ Groningen zijn in de weken voor oud en nieuw en op de avond zelf veel aanwezig in de buurten. Om mensen die over de schreef gaan aan te pakken, kan er gebruik worden gemaakt van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties.'

Eemsdelta: Geen bijzondere inzet van politie

Eemsdelta, de gemeente die op 1 januari begint na een fusie tussen gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, houdt zich vanzelfsprekend aan de landelijke en door Veiligheidsregio Groningen gestelde maatregelen. 'Vreugdevuren, waaronder brandplaatsen zijn niet toegestaan, en dat geldt ook voor grote georganiseerde carbidevenementen. Je mag alleen met twee personen bij elkaar zijn en op 1,5 meter afstand.'

Toch, stelt een woordvoerder van de kersverse gemeente, wordt de jaarwisseling als alle anderen beschouwd. Er is geen bijzondere inzet van politie of brandweer.

Veendam: Rekening met verschillende scenario's

Volgens een woordvoerder van gemeente Veendam is deze oud en nieuw juist wel 'anders dan anders. Daarom is het lastig in te schatten.'

Toch bereidt de gemeente de jaarwisseling hetzelfde voor als voorgaande jaren. 'We gaan uit van verschillende scenario's. Net als voorgaande jaren, worden naast de politie ook onze boa's ingezet voor handhaving. Zij zien toe op de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod.'

Carbidschieten mag in Veendam tot nieuwjaarsnacht 2.00 uur. 'We hebben dertien meldingen gekregen voor carbidschieten; twee meer dan tijdens de vorige jaarwisseling. Op basis van de coronamaatregelen en toegestane locaties zijn drie meldingen goedgekeurd.'

Het Hogeland: 'We zijn overal op voorbereid'

Het Hogeland probeert inwoners via een sociale mediacampagne met de hashtag #heedoe erop aan te spreken zich te gedragen bij oud en nieuw. Bijvoorbeeld om geen vreugdevuren te beginnen, maar een vuurkorf in de tuin te zetten of om thuis rondom de open haard zitten. Ook hoopt de gemeente dat de (brandbare) kerstboom nog even binnen blijft.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Ten opzichte van andere jaren worden er in Het Hogeland geen extra maatregelen genomen, laat een woordvoerder weten. 'De gemeente maakt ook dit jaar met de boa’s de gebruikelijke rondes. Er wordt niet extra gelet op carbidschieters.'

‘We zijn overal op voorbereid. Het is een jaarwisseling met grote vraagtekens. Maar dat geldt voor iedere gemeente in Nederland.’

Update 11:00: Dit artikel is aangevuld met de maatregelen van gemeente Groningen

Lees ook:

- Alternatief voor vuurwerk: luid de klokken tijdens jaarwisseling

- Gemeenten delen toch geen vuurtonnen uit voor oud en nieuw

- Midden-Groningen vreest misdragingen oud en nieuw, bewaakt 'hotspots'