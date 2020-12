Zij wachten al maanden op behandeling: 'Ik moest kiezen tussen mijn knie of schouder'

In dit artikel lees je vier uiteenlopende verhalen van patiënten: van een dringende hartoperatie die telkens wordt uitgesteld tot een verdacht plekje dat kanker blijkt te zijn.

Hartoperatie

De vader van Willemien ligt al drie weken in het ziekenhuis. ‘Zijn rechter kransslagader is helemaal dicht, de linker voor 70 procent. Maar zijn operatie is al vijf keer afgelast.’

Haar vader gaat vorige maand met wat pijnklachten naar de huisarts, maar die ziet dat er meer aan de hand is. ‘Hij ging direct met de ambulance naar het Ommelander Ziekenhuis. Van daar naar het UMCG voor een hartkatheterisatie en toen weer terug naar het OZG om te wachten op de operatie.’

Hij is een tikkende tijdbom Willemien - vader is hartpatiënt

Tot drie keer toe moet hij zich klaarmaken voor de operatie, maar die wordt telkens afgezegd. Tot vorige week. ‘Hij kon naar het UMCG en lag vrijdag al nuchter klaar voor de operatie. Die werd op het laatste moment afgezegd’, verzucht Willemien. Maandag gebeurt hetzelfde, weer ligt hij klaar maar de operatie wordt afgezegd.

Willemien maakt zich zorgen. ‘Hij is een tikkende tijdbom, het kan elk moment misgaan dus hij mag het ziekenhuis niet uit. Hij is daar wel in goede handen, maar er is nog niets verholpen. Het gevaar blijft.’

En dan nog het ellenlange wachten voor haar vader. Hij mag één bezoeker per dag ontvangen. ‘Het voelt voor hem als een gevangenis. Fysiek voelt hij zich goed, maar hij kan niet weg. Daar gaat hij aan onderdoor. Soms gaat hij naar de hometrainer in het ziekenhuis om maar even uit een ander raam te kunnen kijken.’

Op het moment van schrijven van dit artikel wordt de vader van Willemien opnieuw klaargemaakt voor de operatie. Zeker weten doet ze het niet, maar later stuurt ze een bericht: ‘Het lijkt erop dat ze mijn vader nu opereren’.

Kiezen tussen schouder of knie

Reinder Hut wacht al maanden op zijn operatie. De 60-jarige beroepsbrandweerman kan zijn werk op Airport Eelde niet doen door problemen met zijn knie en schouder. ‘Ik zou worden geholpen aan mijn knie. Die was versleten en ik zakte er zo doorheen. Maar ik heb ook een pees in de schouder gescheurd. Toen moest ik kiezen: schouder of knie. Op een knie loop je, dus dat werd het…’

Nog maar zien of ik door de keuring kom Reinder Hut - wacht op zijn schouderoperatie

Maar nu is het wachten tot Hut met zijn schouder terecht kan in het ziekenhuis. Tot die tijd werkt hij ‘op therapeutische basis’. ‘Maar in elk geval niet op de brandweer-uitruk. Ik kan niet veel en zeker niet tillen. Dan kun je met mijn functie niet werken.’

Uitzicht op een operatie heeft Hut voorlopig nog niet. ‘Ik ga altijd naar het Refaja, die orthopeed daar is gewoon supergoed. Dat bevalt uitstekend. Maar daar wordt al tijden niet geopereerd. Ik moet maar wachten... en dan nog maar zien of ik wel door de keuring van de brandweer kom.’

Reinder Hut, rechts in zijn brandweertenue (Foto: Privé-archief/Beeldbewerking RTV Noord)

Uitzondering

Elze Schollema uit Usquert heeft geluk gehad. Op de dag dat alle niet-acute zorg nog verder wordt afgeschaald heeft hij toch nog een behandeling. ‘Ik ben echt net een uur terug uit het ziekenhuis!’, zegt hij tevreden.

Schollema is behandeld aan de relatief zeldzame aandoening dystonie. Een bewegingsstoornis, waardoor zijn nek ongecontroleerd scheef staat door spierspanning. ‘M’n hoofd sloeg met forse slagen zomaar naar rechts, zo op m’n schouder. Als ik op bed lig kan ik opeens wakker worden en dan staat mijn hoofd gewoon 20 centimeter boven het kussen.’

We kregen schade aan het huis en uiteindelijk ook aan mijn kop Elze Schollema - lijdt aan een bewegingsstoornis

De aandoening ontstaat volgens Schollema door de stress na de zware aardbeving bij Huizinge in 2012. ‘We kregen veel schade aan het huis. En uiteindelijk kreeg ik het ook aan mijn kop! Dat is heel heftig, ontzettend beangstigend.’

Eind vorig jaar begint na een lange weg de behandeling: botox moet ervoor zorgen dat zijn spieren ontspannen. ‘Maar de tweede afspraak werd uitgesteld tijdens de eerste coronagolf’. Al die maanden loopt Schollema door met zijn klachten. ‘Je wordt er helemaal idioot van. Ik ben ook zelfstandig ondernemer en moest soms afspraken afzeggen omdat het niet ging.’

Zijn geduld werd op de proef gesteld: hij moest zeker nog tot januari wachten. Maar maandag werd hij onverwachts gebeld. ‘Ik kon vandaag terecht! Ik ben echt heel blij’.

Drukte ook voor patiënten te merken

De 52-jarige André is inmiddels geholpen. ‘Ja, maar dat ging op een hele rare manier. Ik heb op een gegeven moment geëist dat ze me zouden zien.’ In maart ontdekt hij namelijk een vreemd plekje op zijn penis, maar hij kan niet terecht bij zijn huisarts. ‘Dat leverde heel veel stress op, want ik wilde dat ze me zouden helpen.'

Er is gewoon geen tijd voor je. Je ligt daar maar. André - lijdt aan kanker

Als hij maanden later écht op zijn strepen staat en eist dat hij wordt geholpen, blijkt het foute boel: kanker. ‘Toen ging het heel snel. Dan wordt er in een mum van tijd veel onderzoek gedaan. Inmiddels ben ik geopereerd, maar het blijft heel onzeker. Wat als het weer foute boel blijkt? Je moet wel van goede huize komen om binnen te komen, dat heb ik zelf meegemaakt. Dat is heel beangstigend.’

Hij heeft alle begrip voor de drukte in de ziekenhuis. ‘Natuurlijk! Maar je vraagt je wel af: hadden we niet eerder moeten kijken hoe we de zorg organiseren. Want waar we nu mee bezig zijn, dat kan zo niet.’

Die druk in het ziekenhuis merkt André ook tijdens zijn behandeling. ‘Het personeel loopt op het tandvlees, verschrikkelijk. Maar dat merk je ook, want er is gewoon geen tijd voor je. Je ligt daar maar.’ André wil graag helpen in ziekenhuizen of verpleeghuizen, maar dat kan niet. ‘Niet de goede diploma’s, zeggen ze. Wat maakt dat uit? Er is altijd wel iets toe doen dat het personeel ontlast: schoonmaken, logistiek werk, een praatje maken met patiënten. Het is de omgekeerde wereld zo.’

