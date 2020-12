Waar kun je in de provincie wandelen zonder in de drukte terecht te komen?

Anne Chardon, projectleider Routebureau Groningen. keek op van de drukte in het Noorderplantsoen. Volgens haar zijn er ook veel andere mooie plekken in de provincie om de benen te strekken. Ook in en om de stad Groningen.

Kardinge

‘Bij Kardinge bijvoorbeeld is een heel mooi natuurgebied’, zegt Chardon. Ook tipt ze een rondwandeling bij het Reitdiep of juist in het gebied ten zuiden van de stad Groningen: 'de middeleeuwse 4mijl van Groningen'. Lees daarover hier meer.

Die 4mijl begint bij het voormalig vrouwenklooster Yesse en leidt je langs allerlei speciale plekken in Stad, zoals het Pepergasthuis en de villa waar ooit een kluizenaar gewoond zou hebben. De tocht eindigt bij misschien wel het meest iconische gebouw van Stad, de Martinitoren.

Bewegwijzering (Foto: Routebureau Groningen)

Ook Janny Koers, oprichter van de website wandelvanuit.nl, geeft aan dat er rondom Stad talloze mooie routes te belopen zijn. Ook zij noemt Kardinge als een mooi beginpunt. ‘Maar ik tip ook een wandelroute rondom het Paterswoldsemeer.’

Wandelnetwerk

Niet alleen in de buurt van de stad Groningen zijn diverse routes, ook in de rest van de provincie zijn genoeg plekken om een mooie wandeling te maken. ‘Sinds dit jaar is er ook een wandelnetwerk geopend, dan kunnen mensen zelf routes samenstellen’, vertelt Chardon. ‘Dit kan via knooppunten, die zich door de hele provincie bevinden.’

Waar deze routes langs gaan? ‘Dat is helemaal aan de wandelaar zelf', vindt ze. 'In de provincie heb je veel bos, maar je kunt ook kiezen voor een wandeling over een wat opener terrein, zoals heide. Een route die door een dorp loopt, kan ook leuk zijn.’

Wandelaars die het wandelnetwerk volgen (Foto: Routebureau Groningen )

Zo kun je bijvoorbeeld rond de vesting in Bourtange wandelen, waarbij je zowel de vesting als het landschap eromheen kunt ontdekken. Of struin door Aduard en ontdek de restanten van de Hanckemaborg in Zuidhorn. Toch meer op zoek naar de natuur? Wandel dan vanuit Sellingen over de Hasseberg. Hier zou ooit een heks hebben gewoond, dus een flinke portie moed is nodig.

Chocolademelk

Mede door de coronabeperkingen is langs veel van de routes geen mogelijkheid om eten of drinken voor onderweg in te slaan. ‘Het is wel handig om bijvoorbeeld je eigen thermoskan met warme chocolademelk mee te nemen’, zegt Chardon. ‘Als je toch onderweg iets wilt kopen, kun je het beste een route langs een groter dorp kiezen.’

Janny Koers probeert met haar routes altijd te beginnen bij een museum of horecagelegenheid, ‘maar dit lukt niet altijd en in deze coronatijd al helemaal niet’. Verder probeert ze haar wandelroutes gevarieerd te maken. ‘Zo maak ik routes die niet alleen door het bos gaan, maar ook open stukken heeft zoals heide, vennen en landelijk gebied.’

‘Er zijn voldoende alternatieven voor wandelaars die graag de natuur opzoeken’, vindt Koers. Nu moet alleen het weer nog meezitten.

