Angelica werd slachtoffer van toeslagenaffaire en krijgt nu 30.000 euro

Dinsdag werd bekend dat de slachtoffers van de zogenoemde toeslagenaffaire ieder gecompenseerd worden met 30.000 euro. 'Ik was vooral geschokt. Ik hoorde het, en dacht: wow. Ja, ik ben wel geschrokken', zegt Engels in een reactie op het nieuws in een interview met Nieuwsuur.

De Groningse krijgt in 2016 te horen dat haar kinderopvangtoeslag wordt stopgezet. Ook wordt ze ervan beschuldigd dat ze te veel kindertoeslag zou hebben ontvangen en dat ze dit moet terugbetalen. De schulden lopen op, net als bij andere ouders. Engels blijft zitten met een schuld van in totaal 40.000 euro. Onterecht, blijkt nu.

Ik vind nog steeds dat het kabinet moet aftreden Angelica Engels - slachtoffer toeslagenaffaire

In hoeverre is ze nu geholpen met de compensatie? 'Voor een groot gedeelte ben ik geholpen', zegt ze. 'Ik kan hiermee mijn restje schuld wegwerken, zodat ik opnieuw kan beginnen, met een schone lei. Daar hebben we al heel lang recht op. Ook voor onze kinderen, dit wensen wij al heel lang.'

Vorige week, toen nog niet bekend werd of de gedupeerden gecompenseerd zouden worden en voor hoeveel geld, stond Engels nog voor de Tweede Kamer in Den Haag te demonstreren. Daar sprak ze onder meer met minister-president Mark Rutte.

De kous is niet af

Engels krijgt, ondanks de compensatie, geen genoegdoening, zo vertelt ze in het televisie-interview. 'Er is zo veel blootgelegd. Het voelt alsof ze de boel wegzetten. Ze hebben het gevoel alsof ze ons voldoende gecompenseerd hebben en dat daarmee de kous af is, maar dat is niet zo. Ik vind nog steeds dat het kabinet moet aftreden. Dit is zo groot. Ik denk dat Nederland niet had verwacht dat dit er achter weg zou komen.'

Gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen ook 750 euro als tegemoetkoming voor het lange wachten op compensatie. Het geld komt bovenop andere compensatie en herstelbetalingen, liet staatssecretaris Alexandra van Huffelen eerder weten.

'26.000 ouders de dupe'

Ouders die recht hebben op meer compensatie dan 30.000 euro, komen daarvoor ook nog in aanmerking. Daarnaast worden met gemeenten afspraken gemaakt over hulp voor ouders die een baan of huis zijn kwijtgeraakt. Ook voor de kinderen van de gedupeerden komt een regeling.

Het ministerie van Financiën heeft momenteel zo'n 9000 gedupeerden in beeld, maar denkt dat in totaal 26.000 ouders ten onrechte als fraudeur zijn aangemerkt en behandeld. Voor 1 mei hoopt Van Huffelen zoveel mogelijk mensen de 30.000 euro uit te keren. Voor de ouders die al in beeld zijn kan dat sneller, maar een datum of termijn wilde ze er niet op plakken.

