Ondernemingsraad BAT Niemeyer werkt alternatief scenario uit in plaats van sluiting

De directie van BAT Niemeyer nam vorige maand een voorgenomen besluit om de productie van de Groningse fabriek over te hevelen naar fabrieken in Hongarije en Duitsland. Al direct zei de ondernemingsraad zich daar niet bij neer te willen leggen en te kijken of er een 'alternatief' mogelijk is. In een onderzoek dat adviesbureau Berenschot presenteerde, lijkt dat het geval.

Over dat alternatief in het onderzoek van bureau Berenschot wil voorzitter Robert Grutter van de ondernemingsraad van BAT Niemeyer niet meer kwijt dan dat het 'een ander scenario dan sluiten is'. Het is nog niet heel concreet, maar 'de komende maanden gaan we als ondernemingsraad kijken of dat alternatief uitgewerkt kan worden', aldus Grutter.

Het voorgenomen besluit van de directie om de fabriek in 2022 te sluiten, zou 185 mensen hun baan kosten. Dat geldt ook voor enkele tientallen personeelsleden van werkvoorzieningsschap Iederz die bij Niemeyer werken. De fabriek staat al ruim tweehonderd jaar in de stad.

Hoop

Het onderzoek van Berenschot is een van de onderzoeken naar het bedrijfsplan dat de directie heeft opgesteld. Eind vorige week kreeg de ondernemingsraad daar inzage in. Het biedt hoop op voortzetting van de productie in Groningen.

'Anders beginnen we ook niet aan de uitwerking van het alternatief', zegt Grutter. 'Het is nog niet gedaan, we blijven strijdbaar.'

Gesprek met commissarissen

Over een paar weken praat de ondernemingsraad met de Raad van Commissarissen van BAT Niemeyer, die ook goedkeuring moet hechten aan de voorgenomen sluiting.

