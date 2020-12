Kerst op zee: ver van huis, maar onder kameraden

Goed dan. Er is óók iets positiefs aan de hele Covid-epidemie van de afgelopen maanden, zegt Martin Vos, kapitein van de HAM 318 van waterbouwbedrijf Van Oord. ‘Wat ik meeneem van de epidemie is het gevoel dat we aan boord lief en leed met elkaar delen. Dat is nu sterker dan voorheen. Het is allemaal niet makkelijk wanneer je gedwongen vijf maanden van je familie weg bent.’

Voor hem geen kerst bij de familie in Harkstede, maar aan boord van de HAM 318, een van de grootste sleephopperzuigers ter wereld, in de haven van Manilla op de Filippijnen. De dregder ligt er te wachten op nieuw werk.

Voor hemzelf vindt hij het niet zo’n punt dat hij het jaar niet in Groningen kan uitluiden. ‘Als zeeman weet je dat je af en toe met de kerst niet thuis bent’, zegt hij nuchter. ‘Maar als je al heel lang weg bent is het extra wrang.’

Prima sfeer

Ja, het was lastig voor Vos en zijn dertigkoppige bemanning de afgelopen tien maanden: ‘Het vraagt een enorme flexibiliteit van mensen. Niemand wist wanneer hij naar huis zou kunnen.’ Normaal werkt Van Oord met blokaflossingen van zes weken op, zes weken af. Maar Vos zelf zat onlangs ruim tien weken achtereen aan boord en Filippijnse crewleden konden soms pas na een half jaar worden vervangen.

Ze zitten soms al zo lang aan boord, maar ze gaan er iedere dag weer positief tegenaan Kapitein Martin Vos heeft bewondering voor zijn bemanning

‘Ik heb een enorme bewondering voor mijn mensen', zegt Vos. 'Ze zitten soms al zo lang aan boord, maar ze gaan er iedere dag weer positief tegenaan en ze blijven toch elke dag hun werk doen. Ik heb gelukkig een goede en open verhouding met de bemanning. Mijn deur staat open en ik praat ook met hen over of ze geestelijk nog een beetje fit zijn.’

Vos en zijn mannen hebben het goed aan boord, zegt hij. De sfeer is prima, er worden af en toe wat activiteiten georganiseerd, er is een goede gym en contact met het thuisfront is vrijwel altijd mogelijk.

Horrorverhalen

Natuurlijk kent hij de horrorverhalen van zeelui die uit pure wanhoop over het lange van huis zijn en de onmacht die ermee gepaard gaat suïcide plegen, maar dat is wat Vos betreft niet de wereld aan boord van de HAM 318. Voor de kerstdagen zijn er wat lekkere spulletjes aan boord gehesen en komt er een varkentje aan het spit, een gewoonte die de Filippijnse bemanningsleden op veel schepen meebrengen.

De HAM 318 op zee (Foto: Eigen foto)

De HAM 318 is naar Manilla gevaren omdat aflossen daar nu nog enigszins te doen is. Al kostte het Vos ook een week voordat hij zijn valies in de kapiteinshut kon droppen en op de brug van het schip kon plaatsnemen. Een reis van testen, wachten, in quarantaine, vliegen, wachten, testen en opnieuw quarantaine, voordat hij en de rest van de crew de bemanning kon aflossen.

Manilla is in Azië een positieve uitzondering. En ook in Europa gaat het wisselen van bemanningen ondanks de nodige beperkingen een stuk soepeler dan in de eerste Covid-maanden. Maar in de meeste Afrikaanse, Aziatische en ook Amerikaans havens is aflossen nog altijd een helse klus, en vaak niet eens mogelijk.

Kapitein op de fiets

Tot wat voor bizarre situaties dat soms leidt weten ze bij rederij MF Shipping in Delfzijl. Zoals met de kapitein die de Russisch-Finse grens over moest, maar dat niet mocht doen in een bus, trein of taxi. Maar wel per fiets. Die wist hij te regelen samen met een karretje erachter. Al pedalerend passeerde hij de grens en reed richting een treinstation alwaar hij de reis naar huis kon vervolgen.

We hebben zulke rare toeren moeten uithalen om mensen van boord te krijgen Marcel Marree - Crewingmanager MF Shipping uit Delfzijl

Je zou er onder andere omstandigheden misschien om kunnen lachen, maar dat doen ze bij rederij MF Shipping in Delfzijl allang niet meer. Met een pool van zo’n duizend bemanningsleden en vijftig schepen die MF Shipping beredert is het ‘om gek van te worden’, zegt crewingmanager Marcel Marree. ‘We hebben zulke rare toeren moeten uithalen om mensen van boord te krijgen. Het is nog steeds dagelijkse kost.’

De Russische kapitein Victor Gavrilov, varend voor MF Shipping, bij de Russisch-Finse grens (Foto: Eigen foto)

Het kost de rederij ook nog eens ‘waanzinnig veel tijd, energie en geld’, aldus Marree. Langdurig wachten, veelvuldig hotelverblijf, lange taxiritten en dure coronatesten hebben de reiskosten bij sommige rederijen verdubbeld.

Op het nippertje

Kerst is een belangrijk thema bij MF Shipping. Om mensen voor de kerstdagen thuis of aan boord te krijgen, lag de deadline op half december. Met kunst en vliegwerk is dat gelukt, voor sommigen op het nippertje. Er zijn nou eenmaal niet altijd vluchten beschikbaar en ambassades verlenen geen visa’s op afroep, aldus Marree.

Om de solidariteit met iedereen aan boord te tonen ondersteunt MF Shipping de actie Seafarers Delivering Christmas Campaign 2020. Daarmee geeft een groot aantal internationale scheepvaart en zeelieden-organisaties extra aandacht en ondersteuning aan welzijn van de zeelieden die na een zwaar 2020 ook nog kerst aan boord doorbrengen.

Er zijn veel schrijnende gevallen, van mensen die voor niemand een gezicht hebben Gerhard Drenth - Rederij Nescos (Hoogezand)

En natuurlijk, verklaart Marree, doet de Delfzijlster rederij zelf ook van alles om deze periode aan boord te veraangenamen. Ook hier een lekker kerstdiner. ‘En we doen wat extra’s met cadeautjes aan boord. Bemanningsleden krijgen ook allemaal een bonus als dank voor het afgelopen jaar. Daar wordt wel aan gedacht.'

Gezinnen

Het is van groot belang dat zeelieden worden gezien, zegt ook Gerhard Drenth van rederij Nescos in Hoogezand. ’Mensen zijn zo gewend dat goederen van a naar b gaan, maar wat er achter alle transport gaande is, dat ziet niemand. Maar er zijn veel schrijnende gevallen, van mensen die voor niemand een gezicht hebben. Maar voor ons hebben ze dat wel, ze zijn onderdeel van onze familie. En er zitten vele gezinnen achter.’

Fred Reineking met zijn bemanning aan boord van de Tiberborg (Foto: Eigen foto)

Eerder dit jaar sprak RTV Noord met de kapiteins Fred Reineking en Leo de Jong, beide varend voor de Groningse rederij Wagenborg op respectievelijk de Tiberborg en de Lauwersborg. Reineking viert thuis kerst in Termunten (Gr), De Jong, afkomstig uit Opende (Gr) bevindt zich aan boord ergens in Noord-Amerika.

Het wisselen gaat nu redelijk soepel, zeggen ze. En over hoe het gedurende de feestdagen aan boord van hun schip gaat, daar maken ze zich niet druk over. Dat komt wel goed met een gezamenlijke kerstmaaltijd en het onvermijdelijke speenvarken in de grill.’ En met de kerstverlichting en de kerstboom is het eigenlijk net als thuis’, zegt De Jong.

Dit artikel verscheen ook in magazine Schuttevaer www.schuttevaer.nl

Lees ook:

- Gevangen aan boord en geen zicht op aflossing