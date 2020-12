TikTok Tammo (Johannes Peetsma) verkozen tot Groninger van het Jaar 2020

Daarmee liet hij arts-microbioloog Alex Friedrich (37 procent) en vrijwilligster Natascha Snoek (14 procent) achter zich. In totaal werd er 12.900 stemmen uitgebracht. Eerder deze week ontving FC Groningen-aanvoerder Arjen Robben, die afgelopen zomer op het oude nest terugkeerde. een RTV Noord-oeuvreprijs.

'Dit raak mij in mijn groene hart'

Peetsma vindt het 'geweldig', zo liet hij weten wanneer Beppie van der Sluis de oorkonde bij hem thuis overhandigt. 'Die gaat een heel mooi plekje krijgen.' Als Peetsma even later opnieuw de deur opent, nu in de rol van TikTok Tammo, reageert hij zo mogelijk nog blijer. 'Dit raak mij in mijn groene hart.'

Herkenbare grappen

Peetsma introduceerde in coronatijd het typetje TikTok Tammo, waarmee hij regelmatig typische Groningse zaken benoemde. Omdat hij dat in geheel Groningse stijl deed, toverde hij bij veel mensen een glimlach op het gezicht. En omdat er juist in coronatijd over het algemeen weinig te lachen viel, viel Peetsma in positieve zin op. 'Het zijn korte, herkenbare grappen. En heel deelbaar, want ze komen volop langs via WhatsApp', vertelde hij er eerder over.

Met zijn uitverkiezing is TikTok Tammo de opvolger van campinghouder Appie Wijma, die de verkiezing vorig jaar won.

