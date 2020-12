De verwoede strijd tegen een vernielzuchtige inzinkpaal: 'Ik ga door tot ik erbij neerval'

Het is 7 februari 2020 als Anita, de vrouw van André, de auto het straatje naast het Universiteitsgebouw in de Groninger binnenstad inrijdt om haar auto te parkeren bij de universiteit. Ze moet er zijn voor een promotie van de man van een collega.

Auto staat muurvast

Voor haar rijdt een andere collega die ook naar de bijeenkomst op de universiteit gaat. Die collega stopt voor een rood stoplicht en rijdt dan door als het licht op groen springt. Anita denkt: het is groen, ik kan ook doorrijden. Ze is nog geen paar meter verder als ze onder de auto een enorm lawaai hoort.

Ze weet niet wat er aan de hand is, probeert weer achteruit te rijden, maar dat lukt niet. De auto staat muurvast. Als ze uitstapt, staat de wagen bovenop een inzinkpaal. Die paal was bij de collega voor haar in de grond gezakt, maar toen zij er achteraan reed was de paal weer omhoog gekomen met het gevolg dat de paal de auto van de Hateboers had geramd.

Hateboer gaat door tot hij er bij neervalt (Foto: RTV Noord)

Op zich lijkt het of Anita Hateboer hier gruwelijk in de fout is gegaan. En dat dacht echtgenoot André in eerste instantie ook.

‘Ik was zelf op dat moment bij een ernstig ziek familielid op bezoek, toen Anita belde dat de auto vast op die paal zat. Ik dacht nog: wat is een auto die total loss is vergeleken bij een neef die ernstig ziek is?’, vertelt André, die we ook kennen als tafelheer bij TV Noord en voetbalvader van Hans.

Schade van 5000 euro

De auto bleek niet total loss, maar had een schade van ruim vijfduizend euro. Hateboer zou Hateboer niet zijn om eens te gaan kijken hoe de vork in de steel zat of beter gezegd hoe de inzinkpaal in het straatje stak.

'Ik zag meteen dat de situatie erg onduidelijk en onoverzichtelijk is. Als je als tweede achter een auto staat die het terrein op wil, kun je die inzinkpaal niet zien en er staat een nauwelijks zichtbare aanmeldzuil.'

Rechts de aanmeldzuil voor het parkeerterrein (Foto: Eigen foto)

Hateboer wilde er meer van weten en meldde zich bij de receptie en vertelde wat er gebeurd was en hoe hij over de situatie dacht. Een handvol mannen hoorde hem aan, maar toonde maar weinig empathie.

‘Eén van hen die kende me ook nog en die zei: Hateboer mejong, hest gain schijn van kans. Toen werd ik pas echt getriggerd. Helemaal toen ze ook nog vertelden dat het al veel vaker was gebeurd.'

De schade van dik vijfduizend euro werd ondertussen wel vergoed omdat de Hateboers all-risk verzekerd zijn. Zijn premie ging daardoor wel omhoog, omdat hij een aantal schadevrije jaren kwijtraakte.

Die man gaf mij natuurlijk geen gelijk

‘Ach, dat is 700 euro in vijf jaar. Dat is het probleem niet. Maar die situatie daar klopt gewoon niet. Het werd voor mij een principekwestie.'

Bij zijn eigen verzekering kreeg hij geen respons en bij de verzekering van de universiteit al helemaal niet. Dus schakelde hij rechtshulp in. Die zagen wel wat in de strijd van Hateboer. Maar na meerdere uitgebreide briefwisselingen en contacten met de verschillende partijen gaven die ook de pijp aan Maarten. Ze zagen er geen brood meer in.

Ondertussen is het december. Opgeven staat niet in het woordenboek van Hateboer en dus belde hij op eigen houtje met de verzekeraar van de universiteit. ‘Die man gaf mij natuurlijk geen gelijk, maar hij was niet onwelwillend toen ik hem uitlegde dat de situatie daar totaal onoverzichtelijk is en dat meer mensen het slachtoffer zijn geweest en er ook meer zullen volgen.'

‘Ik geef zo maar niet op. Al is het alleen maar voor die ene automobilist' André Hateboer

De verzekeraar heeft Hateboer nu gevraagd om met meer slachtoffers op de proppen te komen, zodat er een kans is dat er toch nog een oplossing komt.

‘Nogmaals, het gaat mij niet om die 700 euro. Maar voor mij is het heel helder dat als je als vreemde bestuurder achter een auto staat en dat parkeerterrein op wil de kans heel groot is dat je die paal ramt. Al zetten ze er maar een heel groot bord neer met de tekst: LET OP! Altijd eerst melden.'

Geen commentaar

Hateboer heeft zijn verhaal nu op zijn Facebookpagina gezet en hoopt zo meer inzinkpaalslachtoffers te vinden om de strijd toch nog te kunnen winnen.

‘Ik geef zo maar niet op. Al is het alleen maar voor die ene automobilist die we voor die inzinkpaal kunnen behoeden.'

De Rijksuniversiteit Groningen geeft geen inhoudelijke reactie. ‘Dat is een kwestie tussen de gedupeerde en de verzekering. Daar geven wij geen commentaar op’, aldus de woordvoerder.