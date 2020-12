Stel uit Eenrum krabbelt weer op na verwoestende brand

Inmiddels zijn we ruim vier maanden verder en proberen ze hun leven weer op de rit te krijgen. Ze zitten nu in een tijdelijke woning in Leens.

'We zijn erg moe'

'We hebben een dak boven ons hoofd en hebben kleren aan ons lichaam. We zijn erg moe, want er moet nog heel veel geregeld worden. We rusten zoveel mogelijk uit en proberen tijdens lange wandelingen ons hoofd leeg te maken. Maar naar omstandigheden gaat het goed met ons', zo omschrijft Ruben Heijloo de situatie waarin hij en zijn vriendin zich nu bevinden.

Ze wonen tijdelijk in Leens. Sacha: 'Op de dag van de brand werd deze woning ons al aangeboden via een mailtje. Hij stond leeg en een maand na de brand zijn we hier komen wonen. Het is tien minuten vanaf Eenrum, dus dat is perfect.'

De brandweer heeft een dagboekje van mij, laptops en een camera van Ruben uit het vuur kunnen redden Sacha Kraan

Bij de brand gingen alle spullen van Ruben en Sacha in vlammen op.

'De brandweer heeft een dagboekje van mij, laptops en een camera van Ruben uit het vuur kunnen redden en de katten zijn gered, maar verder is alles weg. De inwoners van Eenrum hebben ons op die dag en de periode daarna geweldig geholpen. We kregen meteen een slaapplek aangeboden en kleren en er werd een crowdfunding gestart. Onvoorstelbaar blij en dankbaar zijn we daarvoor. Dat heeft ons heel goed gedaan.'

Doorgekomen op adrenaline

'De eerste maanden zijn we doorgekomen op adrenaline', zegt Heijloo. 'Er moest zoveel geregeld worden. Met de verzekering, met de bank en met andere instanties. Ik had bijvoorbeeld een Zweeds rijbewijs. Die is ook verbrand en alleen al het aanvragen van een nieuw rijbewijs kostte twee maanden. Toen alles geregeld was zijn we een beetje ingestort en zaten we op het randje van overspannen worden. De coronacrisis maakt het extra lastig. Inkomsten uit Zweden kwamen stil te liggen en Sacha raakte haar baan kwijt.'

Alle spullen hebben we gekregen of tweedehands gekocht en de kleren die we dragen zijn gebruikt Ruben Heijloo

Vanuit hun tijdelijke onderkomen hebben ze over de akkers een prachtig uitzicht op Leens en de kerk.

Heijloo: 'We hebben hier de mooiste zonsondergangen en we zien heel veel dieren lopen lopen. Daar genieten we enorm van en dat geeft ook rust.'

De inrichting van de woning is sober: 'Alle spullen hebben we gekregen of tweedehands gekocht en de kleren die we dragen zijn gebruikt. Het is vooral zuinig aan doen. Met de hulp van vrienden en de inwoners van Eenrum overleven we dit.'

Gesloopt

De woning in Eenrum is vrijwel meteen na de brand gesloopt. Nu is de plek - vooral een modderpoel - afgezet met rood-witte linten.

'Maar we komen terug en gaan weer bouwen', zegt Sacha. Ook de komende kerstdagen gaan anders verlopen dan ze hadden gehoopt, maar Ruben houdt de moed erin. 'We hebben een kerstboom, we hebben de poezen en we hebben elkaar, dus dat komt helemaal goed.'

