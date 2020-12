'Iedereen kende wel zo'n gezin waar je vroeger graag kwam'

Petra Jonkman coördineert sinds 2018 het project Kind aan Huis bij Humanitas Groningen. In het project worden gastouders aan kwetsbare kinderen gekoppeld in de gemeente Groningen. Die kinderen komen veelal uit gezinnen komen waar minder leuke dingen spelen, zoals een vechtscheiding, ziekte of armoede.

'Iedereen heeft dat vroeger wel gehad, dat je een gezin kende waar je heel graag over de vloer kwam. Dat werkt voor kwetsbare kinderen net zo. Iedereen heeft een plek nodig om zich thuis te voelen.' Op dit moment zijn er 22 gezinnen in de gemeente Groningen vrijwillig gastouder.

Géén pleeggezin

Gastouderschap is wezenlijk iets anders dan pleegouder zijn, zegt Jonkman. 'Dan gaat het om veel zwaardere gevallen en crisissituaties.' Het gastouderschap is iets vrijblijvends en is volledig vrijwillig.

In tegenstelling tot een pleeggezin, keert het kind bij gastgezinnen altijd terug naar de biologische ouder(s). De koppeling gebeurt ook altijd met toestemming of op verzoek van de biologische ouders.

Soms ga ik even naar 'de twee mevrouwen' Eljerino - heeft een gastgezin

Riziara Colostica uit Groningen heeft zes kinderen. Ze heeft niet altijd de tijd om elk kind even veel aandacht te geven. 'Daarom vind ik het fijn dat het gastgezin er is. Dan krijgt hij de aandacht die hij moet krijgen', vertelt ze.

Zo gaat het gastouderschap eraan toe:

Haar 8-jarige zoontje Eljerino vindt het soms best druk thuis, dus vindt hij het fijn als hij even naar 'de twee mevrouwen' kan. Het zijn Simone Knaapen en haar partner Fernanda, die altijd blij zijn als Eljerino even komt.

Ze nemen hem mee naar de bibliotheek of doen spelletjes. Het is ook een leerzaam proces, zegt Knaapen. 'Door hem leren we ook anders naar onszelf te kijken.'

Soms is het voor ons ook lastig inschatten Petra Jonkman - projectcoördinator Humanitas

Problematiek soms te erg

Het komt ook wel eens voor dat een koppeling wordt beëindigd. 'Het zijn allemaal vrijwilligers die iets willen betekenen, dus vaak past het niet als kinderen een te zware gedragsproblematiek hebben', zegt coördinator Jonkman. 'Soms is het voor ons ook lastig in te schatten en blijkt dat het kind moeilijk kan communiceren. Dan wordt de koppeling beëindigd.'

Ondanks de coronacrisis is er geen tekort aan gastgezinnen, zegt de projectcoördinator. 'We hebben juist meer aanvragen binnengekregen. We vinden het juist belangrijk dat kinderen weten dat deze mogelijkheid er is. Dat mensen ons weten te vinden als ze ons nodig hebben.'

