D66: ‘Is Groningen klaar om te vaccineren?’

‘Wat is de planning? Wat is het plan van aanpak en is er voldoende capaciteit en menskracht om te vaccineren?’, vraagt D66-raadslid Wieke Paulusma zich af.

Angst voor moeizame start

Ze kijkt terug op de moeizame start van het testbeleid. ‘We hebben gezien tijdens de voorbereidingen voor de testlocaties dat dit veel energie en tijd kostte. We hopen dat deze ervaringen ervoor zorgen dat de voorbereidingen voor het vaccineren soepeler gaan’.

Er is nog maar weinig bekend over hoe de Groningse GGD de vaccinatie wil aanpakken. Naast de landelijke richtlijnen die bepalen dat zorgmedewerkers als eerste aan de beurt zijn, heeft de GGD Groningen nog geen aanpak naar buiten gebracht.

Eén locatie

De eerste prikken tegen het coronavirus worden op 11 januari gezet in de regio’s Rotterdam, Utrecht en Hart van Brabant. Een week later beginnen alle andere GGD-regio’s. Volgens een woordvoerder van de GGD Groningen lijkt het erop dat zorgmedewerkers naar één locatie moeten komen voor hun eerste prik.

Stappenplan bij andere GGD's

In andere regio’s hebben de gezondheidsdiensten al wel bekend gemaakt hoe ze het vaccinatieprogramma aan willen pakken. Zo hebben de GGD’s in Drenthe en Friesland al bekendgemaakt op welke locaties de prik wordt gezet.

Elders in het land hebben gezondheidsdiensten ook al concrete plannen. Zo weet dat West-Brabantse GGD dat het zo’n zes weken gaat duren om zo’n 25.000 zorgmedewerkers te vaccineren.

'Puntjes op de i'

Volgens de woordvoerder van de GGD Groningen worden voor veel zaken nu ‘de laatste puntjes op de i gezet’. ‘De komende vier weken werken we bijvoorbeeld uit hoeveel prikkers we precies nodig hebben en hoeveel we aankunnen. Maar we hebben natuurlijk meer mensen nodig: ook personeel dat de gegevens verwerkt en voor het hele proces eromheen.’

D66 vraagt zich af of er wel voldoende personeel is voor het vaccineren van Groningers. 'En of dit niet ten koste gaat van de testcapaciteit. Dit zou een zorgelijke ontwikkelingen nu we het aantal corona patiënten weer zien toenemen.'

