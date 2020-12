Warming-up: FC Groningen - Heracles Almelo

Als FC Groningen vanavond de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop wint, beleeft de ploeg van Danny Buijs de beste competitiestart ooit sinds de oprichting van de club in 1971. Nog nooit haalde de Trots van het Noorden 29 punten uit de eerste veertien wedstijden. In het seizoen 2010-2011 pakte FC Groningen 27 punten voor de winterstop. In dat team speelden Dusan Tadic, Andreas Granqvist en onder andere Tim Matavz. Groningen eindige dat seizoen uiteindelijk op de vijfde plaats met 57 punten.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen won de laatste vier wedstrijden in de competitie. De laatste nederlaag dateert van begin november tegen Feyenoord en alleen de bekernederlaag tegen FC Emmen is tot dusver een smet op het tot nu toe glansrijke seizoen. Als tegen Heracles Almelo gewonnen wordt, ziet trainer Danny Buijs zijn ploeg, als hij tijdens de kerstdagen op teletekst kijkt, minimaal op een vijfde plaats staan.

De oefenmeester moet wel wederom sterkhouder Azor Matusiwa missen. Patrick Joosten kan ook nog niet vanaf de aftrap starten, waardoor de kans groot is dat Buijs dezelfde elf spelers het veld in stuurt als de ploeg waarmee zaterdag werd gestart tegen Sparta.

De vorm: Heracles Almelo

Heracles Almelo wist afgelopen weekend verrassend te winnen van sc Heerenveen. Het was voor het eerst sinds hele lange tijd dat Heracles weer eens een uitwedstrijd won. Door die overwinning staan de Almeloërs nu op de dertiende plaats.

Trainer Frank Wormuth beschikt in Groningen over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Navajo Bakboord is niet van de partij. Vleugelverdediger Tim Breukers kan tegen FC Groningen het record van Kwame Quansah evenaren als speler met de meeste eredivisie duels voor de Almeloërs in de eredivisie. De Ghanese middenvelder speelde 262 wedstrijden in het zwart-witte shirt.

Waar moeten we op letten?

Tegen Sparta lukte het FC Groningen, ondanks de nodige afwezigen, om een goede wedstrijd op de mat te leggen. Tevens werd de aanvalsleider van de Trots van het Noorden een aantal keren goed bereikt, wat resulteerde in twee doelpunten. Daarmee staat Jørgen Strand Larsen op vijf doelpunten en daarmee is hij weer clubtopscorer van de Groningers. Lukt het FC Groningen vandaag ook, ondanks het ontbreken enkele basiskrachten, om de Noorse spits te bereiken? Als dat lukt kan een zege en daarmee de beste eerste seizoenshelft in de clubgeschiedenis veiliggesteld worden.

Historie

FC Groningen en Heracles Almelo speelden zestien keer eerder tegen elkaar in Groningen in eredivisieverband. Tien keer won FC Groningen, drie keer ging Heracles met een zege terug naar Almelo en drie keer eindigde het duel in een gelijkspel.

FC Groningen Live

De wedstrijd is woensdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – Heracles Almelo begint om 20.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben en Azor Matusiwa zijn geblesseerd en ontbreken vanavond sowieso. Alessio da Cruz en Patrick Joosten zijn een twijfelgeval.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Dammers, Dankerlui, Daniël van Kaam, El Messaoudi, El Hankouri, Lundqvist en Strand Larsen.

