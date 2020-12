Effecten lockdown nog onduidelijk; besmettingscijfers lopen op

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Het RIVM en de GGD Groningen melden ruim 1900 nieuwe besmettingen in onze provincie in de afgelopen zeven dagen. Vorige week waren dat er zo'n 1500, een week daarvoor zo'n 1000.

Op weg naar piek

In Groningen zijn we daarmee op weg naar een tweede piek in deze tweede golf, die hoger lag dan de eerste piek. De vorige piek was in de tweede helft van oktober, toen er in een week tijd ruim 1100 nieuw bekende besmettingen bij kwamen.

Ondanks deze stijging hebben we mogelijk de piek al gehad. Kijk je naar het zevendaagse gemiddelde, dan is te zien dat er een ombuiging zichtbaar is. Het zal moeten blijken of dit inderdaad een definitieve omkering is of niet.

De onderstaande grafiek toont de golf door per dag het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen van de zeven dagen ervoor te nemen. Op die manier worden dagelijkse variaties, die altijd zijn, er enigszins uitgefilterd. De tekst gaat verder onder de grafiek

Kerst vertroebelt mogelijk effect lockdown

De GGD durft het in elk geval nog niet te spreken van een definitieve omkering. Negen dagen geleden werd de lockdown door premier Rutte afgekondigd. 'Je ziet de effecten van zulke maatregelen doorgaans twee weken later', legt woordvoerder Kirsten Smit uit.

Dat komt omdat mensen die besmet zijn dat soms pas later merken, en die kunnen in de tussentijd onbewust ook nog weer anderen besmetten. Daardoor zijn er minstens twee weken nodig om te zien of de lockdown werkt.

Ik hoor mensen zeggen: Nou, vooruit, met kerst geef ik die knuffel dan toch maar Kirsten Smit - GGD-woordvoerder

'Maar daar komt nog iets bij,' vertelt Smit. 'Normaal zou je dus in de eerste helft van komende week de effecten moeten gaan zien. Maar kerst komt eraan. En kerst kan de effecten van de lockdown vertroebelen.' Want het kan zijn dat iedereen echt thuisblijft met kerst. 'Maar als mensen toch bij elkaar op bezoek gaan, dan zijn er contacten.' Daardoor zou het kunnen dat de besmettingscijfers weer oplopen.

'Ik hoor het ook in mijn omgeving, dat mensen zeggen: nou, vooruit, met kerst geef ik die knuffel dan toch maar! Dat gaat in 99 procent van de gevallen goed. Maar die ene procent kan wel invloedrijk zijn.'

Want, zo maakt Smit duidelijk, als de besmettingscijfers oplopen, lopen uiteindelijk ook de ziekenhuiscijfers op, en uiteindelijk ook de sterftecijfers.'

Aantal tests stijgt

Uit de cijfers van de GGD Groningen blijkt dat het aantal coronatests al een aantal weken aan het toenemen is. Het percentage positieve tests, belangrijk om te zien of er nog steeds een verslechterende coronatrend is, ligt iets boven de acht procent. Dat is hoger dan vorige week, toen het iets boven de zeven procent lag.



