Robben: ‘Ik blijf ervan overtuigd dat mijn harde werken beloond wordt’

De oud-speler van PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München is sinds een half jaar weer speler van FC Groningen. In een uitgebreid interview vertelt Robben over de afgelopen maanden.

Valse start

‘Het is een cliché, maar de tijd is heel snel voorbijgegaan. Ik ben op een gegeven moment het avontuur aangegaan en in het begin liep het echt heel goed, boven verwachting eigenlijk. Met name hoe ik me voelde qua fitheid en ook als ik kijk hoe gemakkelijk ik het voetbal weer oppakte. Op een gegeven moment had ik wel wat klachten, wat resulteerde in een valse start. Ik kreeg problemen met mijn enkel en merkte dat het lichaam toch moest wennen.’

Ondanks die tegenslagen is Robben op tijd fit en staat hij tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen, tegen PSV, in de basis bij FC Groningen. Na een half uur voetballen slaat het noodlot voor de eerste keer toe. Hij krijgt last van zijn lies en moet zich laten vervangen. ‘Ik herstelde daar gelukkig goed van’, vertelt Robben.

Terugslag

Tegen FC Utrecht, ruim een maand later, is de aanvoerder weer terug en komt hij een kwartier voor tijd in het veld. Hij speelt de wedstrijd uit, maar het blijken de laatste minuten voor de winterstop te zijn. ‘In de week daarna kreeg ik tot twee keer toe een terugslag. Toen was het goed mis. Het leek alsof het lijf zei...’. Een stilte valt. Robben aarzelt en denkt na over zijn woorden. ‘Ik weet het niet', vervolgt hij. 'Ik liep tegen alle grenzen aan. De energie was weg. De kop wilde wel, maar het lijf deed niet wat het moest doen.'

Arjen Robben vertelt hoe hij even aan stoppen dacht:

'Alles kwam op dat moment samen. Elke keer kreeg ik weer een tik. Dat was heel frustrerend en het wordt dan ook echt een mentaal iets. Op een gegeven moment heb je dan zoiets van: 'heeft dit nog zin?' In mijn omgeving zegt iemand weleens dat ik misschien twee of drie keer tegen de lamp moet lopen om tot de conclusie te komen dat het echt niet lukt. Pas dan kan ik mezelf in de spiegel aankijken. Ik zal dan niet blij zijn, het niet leuk vinden, maar dat is dan maar zo.’

Afleiding

‘Ik heb er toen voor gekozen om een paar dagen niet op de club te komen', blikt de Bedumer terug. Hij gebruikte de tijd om te herstellen en tijd door te brengen met zijn gezin. 'Even wat afleiding en niet met voetbal bezig zijn. Misschien was het ook wel goed om een break te nemen. Een reset en dan proberen om na de winterstop een positieve doorstart te maken.’

Ik hoef hier niet meer de sterren van de hemel te spelen, maar wil gewoon spelen Arjen Robben

‘Ik ben dit hele traject puur voor de club begonnen. Dat ik continu maar doorga, heeft ook met mijn eigen trots te maken, denk ik. Het rationale en het emotionele botst dan wel eens. Je kunt natuurlijk zeggen: Arjen, je hebt nu 49 minuten gespeeld en dat is gewoon te weinig. Ik had er óók meer van verwacht. En ergens weet ik dat het gaat lukken en dat wil ik ook graag laten zien. Niet zozeer ten opzichte van de buitenwereld, maar ook naar mezelf toe. Je wilt gewoon dat veld op en wedstrijden spelen.’

‘Ik zeg dit nu, maar het kan zijn dat ik over zes weken toch een andere conclusie moet trekken. Dat ik moet zeggen: het is over en uit. Maar ik heb de hoop dat het alsnog lukt. Ik hoef hier niet meer de sterren van de hemel te spelen, maar wil gewoon spelen. Op het veld staan en iets teruggeven aan al die mensen. Als ik op de club kom en ik zie daar 1500 shirts met m’n naam klaarliggen, dan denk ik dat ik door moet.’

Wennen voor kinderen

Robben was zeventien jaar toen hij Groningen verliet samen met zijn toenmalige vriendin, nu vrouw, Bernadien. Zijn voetbalcarrière voerde hen langs Eindhoven, Londen, Madrid en München. In die jaren kreeg het stel drie kinderen: twee zonen Luka en Kaj en dochter Lynn. Waar de terugkomst in Groningen deze zomer voor Robben en zijn vrouw als thuiskomen voelde, wonen hun kinderen nu voor het eerst in Groningen.

Het klinkt misschien gek, maar het is toch ook wel weer wennen in Nederland Arjen Robben

‘Dat was wel even schakelen en wennen voor ze', zegt Robben. 'Ze hebben natuurlijk een Nederlands paspoort, we spraken thuis in München ook altijd Nederlands, maar hun thuis was in Duitsland. Daar hadden ze hun vriendjes en vriendinnetjes. Ik vind het echt supermooi om te zien hoe snel ze zich nu aanpassen. Dit is nu weer hun leventje. Gelukkig missen ze München niet heel erg. Ze zijn hier happy en hebben het naar hun zin. Voor ons is alles nu ook heel dichtbij. Ik ben blij dat het huis af is, maar voor de kinderen is het ideaal. Op het fietsje naar Be Quick en naar school.’

‘Voor ons is het toch ook wel weer wennen in Nederland', gaat hij verder. 'Het klinkt misschien gek, maar we hebben twintig jaar in het buitenland gewoond en andere culturen meegemaakt. In Duitsland is men vaak eerst wat gereserveerd. Dat merk je bijvoorbeeld aan vriendschappen. Het duurt even voordat je bij elkaar over de vloer komt. Er is meer afstand. Dat gaat hier in Nederland allemaal wat sneller.'

'Mensen zijn directer, vragen dingen op de man af. Soms denk je van: dat gaat je niks aan. En dat bedoel ik niet negatief hoor. Mensen in het Westen hebben daar trouwens nog meer een handje van. Heel veel bravoure, hoe zeg je dat netjes? Ik wil het woord arrogant niet in de mond nemen, maar zij zijn meer overtuigd van zichzelf. In Groningen zijn we dan nog wat rustiger, dat past goed bij ons.’

Genieten van FC Groningen

Hoewel Robben maar twee keer in actie kwam dit kalenderjaar, is hij blij dat het desondanks goed gaat met FC Groningen. ‘Als ik zie waar ze staan, kan ik daar van genieten. Ik vind het mooi om de ontwikkeling te zien die het team heeft doorgemaakt. De organisatie staat heel goed, met name verdedigend. Aanvallend kan en moet het beter. Je merkt hoe de jongens ermee bezig zijn. Iedereen is kritisch naar zichzelf en wil echt beter worden.'

Bekijk hier het volledige interview van Stefan Bleeker met Arjen Robben:

'We hebben natuurlijk een hele jonge ploeg. En als je jong bent is het een kwestie van investeren in jezelf. Je hebt een bepaald talent nodig en ik ben er heilig van overtuigd dat het mentale aspect een grote rol speelt. Dat bepaalt mede of je later als speler een stap omhoog kan zetten. Dat gaat een trainer of supporter niet voor je doen. Dat moet je echt zelf doen. Die overtuiging proberen we binnen de club over te brengen. Daarin probeer ik te helpen. Het is echt niet zo dat ik iemand eruit pik om even te gaan zitten. Ik probeer mijn eigen ervaringen te delen als teamgenoten er naar vragen. Ik wil niet als een wijsneus iedereen gaan vertellen hoe het moet. '

Het kan zijn dat je me hierna niet meer in de voetballerij terugziet Arjen Robben

De Bedumer vindt dat FC Groningen een aantal talentvolle spelers in de gelederen heeft. 'Ik vind het moeilijk om namen te noemen, maar een goed voorbeeld is Tomas Suslov. Ik denk dat er heel veel potentie in hem zit, maar er zijn ook dingen waar hij aan moet werken. Bijvoorbeeld de manier waarop hij dingen beleeft. Daar valt winst in te behalen.’

Robben als trainer?

Dat Robben graag talenten helpt, betekent niet automatisch dat hij na zijn carrière trainer wil worden. ‘Op dit moment heb ik die brandende ambitie niet. Ik wil ook niet teveel over de toekomst nadenken. Het kan zijn dat je me hierna niet meer in de voetballerij terugziet, misschien ook wel.'

'Ik vind het wel leuk om met jonge jongens bezig te zijn. Vorig jaar heb ik ook het team van één van mijn zoontjes getraind. Daar werkte ik graag met jongetjes die talent hebben. Dat zit misschien toch een beetje in de aard van het beestje. Alhoewel ik ook best kan genieten van het plezier van spelertjes die wat minder talent hebben.’

Arjen Robben over zijn toekomst bij FC Groningen:

Robben wil nu eerst nog één keer proberen om terug te keren op het veld. Spelen in een volle Euroborg blijft zijn droom. ‘Dan moeten ze wel beginnen met vaccineren’, lacht hij. ‘Het zal straks eerst met een invalbeurt zijn en dan kunnen we hopelijk het aantal minuten uitbreiden. Ik hoop dat het in januari of februari gaat lukken, hoewel dat krap zal worden. Ik heb goede hoop dat er in april of mei wat publiek bij zal zijn. Ik blijf ervan overtuigd dat mijn harde werk beloond wordt.'

Waarde van terugkeer al bewezen

Ook als het avontuur van Robben beperkt blijft tot twee wedstrijden, heeft zijn terugkeer de club al miljoenen euro's aan inkomsten opgeleverd. Er werden alleen al vijfduizend shirts met het rugnummer tien verkocht. In een regulier seizoen verkoopt de Trots van het Noorden gemiddeld zo'n drieduizend thuisshirts.

Skyboxen waren bovendien in een mum van tijd uitverkocht en sponsoren liepen binnen, wat de club veel opleverde. Over die rol, buiten het veld, is Robben zoals we hem kennen bescheiden. ‘Ik ben natuurlijk niet achterlijk, ik weet wel dat zoiets veel teweegbrengt. Ik vind het alleen een beetje ongemakkelijk om over te praten. Wat dat betreft ben ik gewoon de nuchtere Groninger. In Duitsland was ik ook altijd de superster, maar zo zie ik mezelf niet. Ik ben gewoon Arjen.’

