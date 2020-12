Kleedkamer Noord #7: Kerstpodcast over het amateurvoetbal

Dat doet hij aan de hand van de volgende vier roemruchte figuren.

De voetbalclubs in Groningen hebben allemaal hun eigen verhaal, eigen ambities, eigen historie en vooral een eigen identiteit. Dat wordt duidelijk na het lezen van het boek 'Scheids! Hoe lang nog?' van David Stolk. Hij beschrijft het wel en wee van allen dertien voetbalclubs in het gemeente Oldambt.

Schrijver David Stolk

Stolk (links) reikt eerste exemplaar van zijn boek uit aan Hans Nijland (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

De schrijver groeide zelf op bij voetbalvereniging NOVO in Nieuwolda. Die club bestaat niet meer, want NOVO fuseerde begin jaren negentig met De Gemzen tot VV Nieuwolda. Met Stolk keren we terug naar zijn roots. Zijn gedachten gaan terug naar de mooie tijd waarin alles kon. Spelers werden vrienden voor het leven en in de kantine werden de gekste capriolen uitgehaald. Onder andere 'Pierre-ren' werd een geliefde bezigheid.

Henk Tuin

Henk Tuin bij de dug-out van SC Scheemda (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Henk Tuin is een bekende trainer in het Oldambt. Hij stond aan het roer bij zes clubs in het Oost-Groningse. Hij vindt BNC uit Finsterwolde de mooiste, maar ook meteen de moeilijkste vereniging om te werken als trainer. Hij kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn carrière als trainer. Clubs hoeven desondanks niet meer aan te kloppen bij de 68-jarige Tuin.

'Neuze'

Harm 'Neuze' Brouwer (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Kroegeigenaar Harm 'Neuze' Brouwer heeft een groot hart voor VV Heiligerlee. Café De Gieterij is al bijna veertig jaar hoofdsponsor van het eerste elftal. Brouwer heeft heel wat rondjes bier weggegeven na weer een overwinning. De kroeg ademt voetbal met tal van elftalfoto's. Als het echt gezellig wordt, creëert hij een heuse bar op het biljart voor de spelers van het eerste elftal.

Klaas Drewel

Klaas Drewel in MOVV-jas (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Scheidsrechter Klaas Drewel behoeft nauwelijks introductie. Lange tijd floot hij op het hoogste amateurniveau in Nederland. En tegenwoordig is hij clubscheidsrechter bij MOVV in Midwolda. Maar Drewel doet veel meer. Op zondag zorgt hij er bij MOVV voor dat de scheidsrechters goed ontvangen worden. Hij vertelt uit eigen ervaring dat dat er nog wel eens aan schortte in de periode dat hij nog scheidsrechter was. Verder is hij open en eerlijk over de manier waarop hij met spelers omging in het veld.

