'Wees zo flexibel en veerkrachtig als je kunt'

Een jaar vol ongedachte gebeurtenissen. Wie had gedacht dat we ooit zouden wennen aan mondkapjes, handen wassen en anderhalvemeter afstand houden? Waarschijnlijk blijft het hier niet bij. Hoe bereid je je voor op wat er nog meer komt?

Waren we net een beetje gewend aan leven met het virus, volgt een tweede lockdown. Vervolgens duikt een nieuwe virusvariant op en neemt Europa de Brexit wel heel letterlijk. Engeland wordt afgesloten.

Onafzienbare rijen vrachtwagens, een oud Engels vliegveld wordt hals over kop een massaparkeerplaats en Nederlanders die de kerst noodgedwongen op het Britse eiland doorbrengen.

Een jaar geleden was het allemaal ondenkbaar. Nu volgen onwerkelijke gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Hoe ga je daar mee om? En staat ons nog meer te wachten?

Het was mooi om te lezen hoe sommige transporteurs reageerden op de vervoersproblemen naar Engeland. Een directeur zei in dagblad Trouw: ‘Ik zit al dertig jaar in het vak en raak niet zo snel in paniek. Je maakt weleens wat mee.’

Eerlijk

Paniek maakt geen enkele situatie beter. Op wat gebeurt heb je misschien weinig invloed, maar wel op hoe je daarop reageert. Natuurlijk pakt de situatie voor de één beter uit dan voor een ander. Een winkelier die etenswaren verkoopt mag open blijven, de buren met boeken of kleding moeten sluiten. Is dat eerlijk?

Zo is het ook in de transportwereld. Sommige bedrijven sturen hun vrachtwagens met chauffeur naar Engeland, andere doen aan onbegeleid transport. Die zetten hun aanhanger op de veerboot, waarna aan de overkant een nieuwe chauffeur de aanhanger naar de klant brengt. Voor beide manieren valt wat te zeggen. Het ene bedrijf kon nu doorwerken en het andere zat met de handen in het haar. Is dat eerlijk?

Dat betekent niet dat vast staat wie de verliezers en wie de winnaars zijn. De Amerikaanse dirigent Benjamin Zander zei ooit eens: ‘Er bestaat geen slecht weer, alleen ongeschikte kleding.’ Wij bepalen zelf welke kleding we meenemen. En welke kleding we aantrekken.

Treuren maakt niets beter

Dat klinkt heel gemakkelijk. Als je in de hoek zit waar de corona-klappen vallen, zoals de horeca, reizen en cultuur, denk je allicht dat het leven niet zo simpel is. Maar ook daar geldt dat treuren niets beter maakt. De wereld is veranderd. En blijft veranderd.

Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat over een paar maanden alles voorbij is. Virologen waarschuwen voor de opvolgers van corona. Nieuwe, onbekende virussen die overspringen van dier op mens en zich snel verspreiden. Hoe bereid je je daarop voor?

Net anders

Niemand weet hoe het volgende virus zal toeslaan. Generaals hebben de neiging zich voor te breiden op de vorige oorlog. Ze trekken lessen uit de vorige oorlog om klaar te zijn voor de volgende. Probleem is natuurlijk dat de volgende oorlog altijd net weer anders is als de vorige.

Zo zal het ook gaan met het volgende virus en de gebeurtenissen die er verband mee houden. Ze zullen zich anders manifesteren dan we verwachten. Maar dat ze impact zullen hebben is zeker. Helemaal nu ons de corona-angst tussen de oren zit. Dus hoe bereiden we ons daarop voor?

Mijn suggesties:

– Wees flexibel. Leg je niet vast op een gang van zaken die bij de minste verstoring in het honderd loopt. Bedrijven die voorraden aanleggen en burgers die een appeltje voor de dorst achterhouden beschermen zichzelf tegen verstoringen

– Wees voorbereid op meerdere situaties. In de woorden van Benjamin Zander, zorg dat je zowel zomer- als winterkleding hebt, zowel een zonnehoed als regenkleding. Dan kun je aantrekken wat nodig is

– Wees veerkrachtig. Het kan meezitten en tegenzitten. Het gaat er niet om of dat eerlijk is. De enig relevante vraag is: hoe maak je het beste van de situatie die zich voordoet?

Dr. Eelko Huizingh is universitair hoofddocent innovatiemanagement, directeur van het innovatie expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van het boek Innovatiemanagement.