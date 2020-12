Grunneger 1000: 'Last Christmas is voor mij het bewijs dat je troost kunt vinden in muziek'

Ontspanning, plezier, troost of verdriet: iedereen heeft weer een andere associatie bij muziek. In de Grunneger 1000 passeren allerlei platen de revue, met voor iedereen een ander verhaal. Dit is het verhaal achter 'Last Christmas' van Wham!, een plaat met een speciale betekenis voor Hans Kral uit Oude Pekela.

6 mei 2011. Het is een datum die nog vers in het geheugen staat gegrift bij Hans Kral en zijn vrouw. Het is voor de Pekelders moeilijk om terug te gaan naar die bewuste dag, de dag waarop hun dochter Milou op 22-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van anorexia. Ze kampte negen jaar met de eetstoornis.

Hans zoekt naar de juiste woorden om te omschrijven hoe moeilijk het is om een kind te hebben die lijdt aan 'die ziekte', zoals hij het zelf liever noemt. 'Milou had liever niet dat ik me ermee bemoeide, gelukkig kon mijn vrouw haar beter helpen om erover te praten. Als Milou slecht in haar vel zat en zich wilde uiten, ving ik die verbale klappen wel op. Liever niet natuurlijk, maar dat doe je gewoon als vader.'

Geen berichtje

Wat voor dag het voor Milou ook was, een goede of een slechte, altijd stuurde ze even een berichtje naar haar ouders. Maar op die ene ochtend in mei, uitgerekend toen Hans en zijn vrouw in Amsterdam waren, volgde er geen berichtje. 'We vertrouwden dat niet en probeerden haar te bellen, maar kregen steeds maar geen gehoor. Toen heb ik mijn zus gebeld, die bij ons in de buurt woont, om langs te gaan. Zij trof Milou op haar slaapkamer in coma aan.'

Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer voor haar doen. Op 6 mei 2011 overleed ze op 22-jarige leeftijd. 'De rotste dag uit mijn leven', zegt Hans zonder aarzelen. Op de uitvaart van zijn dochter werd het nummer Last Christmas van Wham! gedraaid. Een opvallende, maar bewuste keuze, legt hij uit.

Kerst

'Want hoewel de ziekte van Milou erin hakte voor ons gezin - we hebben ook nog een zoon - waren er ook hele mooie momenten. Zoals de kerstdagen, waar we allemaal altijd erg naar uitkeken. Samen met familie, aanhang en vrienden maakten we het thuis gezellig en werd er volop muziek gedraaid. Na tien uur 's avonds gingen de tafels en stoelen aan de kant', lacht Hans. 'En Milou wilde altijd Last Christmas van Wham! horen.'

Het bekende kerstnummer, dat ook een plekje in de Grunneger 1000 veroverde, heeft daarom nog altijd een speciale herinnering voor Hans. Voor hem dé reden dat het een plekje in de hitlijst verdiende. 'Last Christmas is voor mij het bewijs dat je echt troost kunt vinden in muziek.'

