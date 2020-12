Zanger start coronateststraat in Delfzijl: 'Je buffer raakt op'

Hij begint een commerciële corona snelteststraat in Delfzijl.

Te zwaar

Tuhumena komt uit een muzikale familie. Vanaf zijn derde speelt hij al als drummer in de band van zijn vader. In zijn jeugd leert hij gitaar spelen en gaat hij zingen. Bij het grote publiek wordt hij bekend als hij de liveshows bereikt van The Voice of Holland.

In dat seizoen raakt hij bevriend met zanger Charly Luske, met wie hij regelmatig optreedt. Er stond een tournee gepland met nummers van Robbie Williams, maar die kon door het coronavirus niet doorgaan.

'Ik ben nu op het punt gekomen waarop er iets moet gebeuren, anders wordt het te zwaar. Je buffer raakt op', zegt Tuhumena. 'Mijn zoon was laatst jarig en we hebben hem nog wel een cadeau kunnen geven. Maar pakjes onder de kerstboom lukt in dit geval even niet.'

Voldoen aan voorwaarden

Hij volgt het voorbeeld van zijn broer, die als ondernemer in Alphen aan den Rijn onlangs een snelteststraat is begonnen. Particulieren mogen coronatests afnemen als zij onder medische verantwoordelijkheid staan van een BIG-geregistreerde arts. Ook moeten de afnemers een cursus volgen.

Tuhumena rechtsonder als drummer (Foto: )

'Ik heb deze onderneming erbij gehaald om uiteindelijk toch het inkomen te behalen wat ik nodig heb om te overleven', zegt Tuhumena, die samen met drie anderen dagelijks de tests afneemt. Een coronatest kost bijna zeventig euro. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnengekomen.

Is het verantwoord om zonder medische achtergrond coronatests te doen? Tuhumena: 'We hebben bij een professional een cursus gedaan en dit een paar keer gedaan. Het is geen hogere wiskunde. En mocht er wat zijn, dan kan er altijd een arts langskomen.'

In de kroeg

De snelteststraat is gevestigd in café Het Lokaal in Delfzijl. Tuhumena kan hier terecht, totdat de horeca weer opengaat. 'Ik heb hier vroeger een paar keer gespeeld en ken de eigenaar daarvan. Hij wilde hier heel graag aan meewerken en ben ontzettend blij dat hij zo schappelijk is.'

Tuhumena verwacht dat er vraag naar zal zijn. In Farmsum is een testlocatie van de GGD, maar dat is geen sneltestlocatie. Tuhumena mikt vooral op werknemers van bedrijven die 's morgens vroeg een test willen doen, zodat zij bij een negatieve uitslag aan het werk kunnen.

Uiteindelijk hoopt de Damster zijn brood weer te kunnen verdienen in de muziek: 'Mijn grootste passie blijft altijd muziek. Het spelen, de tours, de theaters. Hoe sneller, hoe beter.'