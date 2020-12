FC Groningen loopt clubrecord mis door nederlaag tegen Heracles

Het is FC Groningen woensdagavond niet gelukt om een nieuw clubrecord te vestigen. De thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo ging met 0-1 verloren. De winnende treffer viel in de 78e minuut en kwam op naam van invaller Szöke.

Bij winst was het clubrecord uit het seizoen 2010'-11 uit de boeken verdwenen. Dat zat er dus niet in. De Groningers gaan met 26 punten uit veertien duels de winterstop in en de daarbij behorende zesde plaats.

Niet op gang

De wedstrijd tegen Heracles Almelo kwam nooit echt helemaal op gang. Door de regenval was het een zwaar veld waar beide ploegen mee om moesten gaan. In de eerste helft was de thuisploeg dichtbij de openingstreffer na inzetten rondom de twintigste minuut van El Messaoudi en El Hankouri. Heracles-doelman Blaswich stond echter beide keren pal.

Ingreep Padt

De gasten wisten hier weinig tegenover te zetten. Padt moest alleen ingrijpen bij een inzet van Burgzorg na goed voorbereidend werk van Van de Water. De aanvaller van Heracles schoot tegen het dijbeen van de Groningen-keeper aan.

Wissels

Met nog een uur te spelen bracht Buijs Schreck in het veld voor Lundqvist en vlak daarna de overige vier wissels. Aan het wedstrijdbeeld veranderde dit weinig. Groningen was de iets betere ploeg, maar kwam niet door de verdediging van Heracles heen. Net toen het duel op een gelijkspel leek af te stevenen sloegen de gasten genadeloos toe.

Goal Heracles

Het doelpunt werd prima uitgespeeld. Na een goede dribbel werd Adrian Szöke vrijgespeeld. De Servische spits klopte met een subtiele voetbeweging Sergio Padt in de verre hoek. De VAR moest er lang naar kijken, er werden lijnen getrokken om te achterhalen of het al dan niet buitenspel was. Dit bleek niet het geval. In de ultieme slotfase organiseerde de thuisploeg een stormloop op het doel van Blaswich, maar tot scoren kwamen de Groningers niet.

Programma

FC Groningen kan toch met een prima gevoel onder de kerstboom plaatsnemen na een uitstekende eerste seizoenshelft. Op zaterdag 9 januari komen de groen-witten voor het eerst in 2021 weer in actie. Tegenstander is dan FC Utrecht. De aftrap in de Domstad is om 21.00 uur. Daarna volgt op donderdag 14 januari de uitwedstrijd tegen Willem II. Eerste thuisduel is zondag 17 januari tegen FC Twente. Aftrap is dan om 14.30 uur.

