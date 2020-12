Buijs: 'Dit was draak van een wedstrijd, verder trots op de ploeg'

'Ik vond het een draak van een wedstrijd,' aldus Buijs. 'Door de vele regen was het veld heel slecht, net als het spel van beide ploegen. In de tweede helft had ik niet verwacht dat er nog een doelpunt zou vallen. Zij straffen het uiteindelijk goed af.'

Groningen miste een aantal spelers en dat brak de club op. 'Dat hebben we al eerder geconstateerd. Terugkijkend moeten we trots zijn. Er zijn veel jongens weggegaan, moet je weer een nieuwe ploeg opbouwen. Niemand had denk ik verwacht dat we hier nu zouden staan,' besluit Buijs.

Doelman Sergio Padt had ook gezien dat het een slechte wedstrijd was. 'Deze pot verdiende geen winnaar, dan is één moment beslissend. Dat is balen want we hebben zo'n fantastische eerste seizoenshelft. Nu toch met een klein katertje aan het kerstdiner.'

Zoals bekend loopt het contract van de doelman af. 'Op dit moment hebben we geen akkoord. Ik heb al gelezen dat ik rond was, maar dat is een mooi fabeltjes. Ik keek net nog op mijn telefoon en dat was niet het geval. Als er iets is komt dat ongetwijfeld via de club naar buiten.'

Bart van Hintum baalde ook van de nederlaag. 'Een dubbel gevoel. We mogen trots zijn waar we staan, maar we zijn ziek van de nederlaag. Het was geen beste wedstrijd van beide kanten. Blaswich pakte aan hun kant een paar goede ballen. Zelf ben ik op meerdere plekken belangrijk geweest voor het team. Ik moet fit blijven en knok voor een nieuw contract. Ik heb kort gesproken met Mark-Jan, daar komt een vervolg op.'

