Geert Wever, de Gretha van Lammie, is overleden: ‘t Is doan. t Is over. Ik mis hom’

In zijn woonplaats Veendam is dinsdagnacht oud-journalist en Radio Noord-presentator Geert Wever overleden. Wever was vooral bekend als de ene helft van het duo Lammie en Gretha.

In de jaren negentig presenteerde Geert alias Gretha samen met Bert Siepel alias Lammie Lohof het Radio Noord-programma ‘Er gaat niets boven Groningen’. Het programma, waarin bekende Nederlanders werden geïnterviewd, was bij velen geliefd maar door net zo velen vreselijk gevonden.

Geboren Onstwedder Wever ontmoette Siepel begin jaren negentig in Veendam, waar ze toen beiden wonen. Daar werden ze door Bart Kloosterhuis bij de lokale zender Radio Parkstad gehaald en werd het buurvrouwen-duo Lammie en Gretha geboren.

BN'ers onder vuur

‘Oh’, zei Geert toen een keer, 'wie kinnen ook wel n moal n cassettebandje noar Noord sturen’, vertelt Bert Siepel die de dood van zijn oude vriend rauw op het dak is gevallen. En zo mochten ze van toenmalig chef Maarten Beurskens een proefuitzending maken voor Noord.

‘Vijf keer mochten we wel iets maken werd gezegd. Het werd bijna tien jaar’, is Siepel nog steeds trots. In al die jaren werden honderden bekende Nederlanders en Groningers onder vuur genomen door het duo. Van Lenny Kuhr tot Rick Felderhof en van Jos Brink tot Jan Wolkers.

Lekker flauw

‘We belden Jan Wolkers. Ik weet nog goed dat Geert toen vroeg met zijn karakteristieke stem ‘Behalve schrijven schildert u ook toch? Klopt, zei Wolkers. Toen zei Geert: Din zit joen hoes zeker goud in de vaarve.’

‘Of de allereerste uitzending met filmregisseur Bert Haanstra. Geert vroeg: Heeft u ook al prijzen gewonnen meneer Haanstra? Ja, ik heb al wel wat prijzen gewonnen ja, was het antwoord van Haanstra. Din staait heul bozzem vol zeker, zei Geert. Haanstra begreep er helemaal niks van haha.'

'En bij Lenny Kuhr, je weet wel van dat liedje Visite vroeg Geert of ze ook veel bezoek kreeg. Zo flauw jong.'

Een fragment uit een van de uitzendingen:

Verteelllll!!!

'Perzies!!!' en ‘Vertelllll!!!’ Dat zeiden we altijd in onze uitzending. Bert Visscher heeft Vertelllll!!! later van ons overgenomen. We husselden de woorden of uitdrukkingen ook door elkaar. Geert zei bijvoorbeeld als ie het over fascineert had altijd vaccineert. Of: Ik trek mie der nait bie om als hij Ik trek me er niks van aan bedoelde.'

Het was een bijzondere man. Heel intelligent en vol humor Bert Siepel - Vriend en collega

Rond de eeuwwisseling stopte het programma. In het begin van het coronatijdperk kwam Bert Siepel als Lammie Lohof nog even terug in de studio-uitzendingen van de Noordmannen.

Siepel is nog steeds vol lof over zijn toenmalige radiokameraad. ‘Het was een bijzondere man. Heel intelligent en vol humor. Hij ging in het café in Veendam zo maar op een stoel op het biljart staan en vertelde dan een uur lang moppen.'

Journalist

Behalve radiomaker was Wever ook journalist bij de Winschoter Courant en de Noord Ooster. Na zijn carrière was hij ook een graaggehoorde beller in het belprogramma Altijd Wat Anders van Radio Noord. Na een lang ziekbed is hij dinsdagnacht overleden.

Het stemt Bert Siepel enorm triest. ‘Mien buurvraauw is nait meer. ‘t Is doan. t Is over. Ik mis hom.'

Geert Wever is 67 jaar geworden.