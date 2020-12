Medicijn tegen Noordzeeziekte stap dichterbij: onderzoek UMCG heeft resultaat

De testen zijn uitgevoerd op fruitvliegjes. Dat is gedaan omdat het genetisch materiaal daarvan lijkt op dat van mensen die de Noordzeeziekte hebben. Doel was om te kijken hoe de ziekte verloopt en wat er tegen gedaan kan worden.

Onderzoeker Jenke Gorter van het UMCG heeft in twee jaar tijd meer dan 1400 stoffen getest op fruitvliegjes, zegt ze tegen Omrop Fryslân. 'Het onderzoek is tot nu toe vooral gericht op de epilepsieaanvallen. Maar eigenlijk willen we natuurlijk dat ook de andere bewegingsstoornissen afnemen. Eén genmutatie zorgt bij Noordzeeziekte voor alle ziekteverschijnselen. Daar ligt een mechanisme onder.'

Wat is de Noordzeeziekte? De Noordzeeziekte wordt veroorzaakt door een zeldzame genetische afwijking. De naam verwijst naar het gebied waar de ziekte ooit is ontstaan. Wereldwijd zijn er enkele tientallen patiënten. Mensen met deze ziekte trillen en hebben dag en nacht spierschokken, die kunnen uitmonden in epileptische aanvallen. De ziekte wordt in de loop der jaren steeds heftiger. Uiteindelijk kunnen patiënten niet meer lopen en praten.

Hele spectrum

De onderzoekers hebben volgens Gorter inzicht gekregen in hoe dat mechanisme zou werken, maar er is nog wel wat meer onderzoek nodig. 'Het zou het mooiste zijn als we niet alleen de symptomen bestrijden maar dat de stoffen ook op het mechanisme ingrijpen. We hopen op een medicijn dat het hele spectrum kan aanpakken.'

Volgend jaar beginnen twee nieuwe onderzoeken: één om de resultaten van het onderzoek dat nu gedaan is te valideren, en één waarmee gezocht wordt naar een medicijn voor een ander symptoom: de stoornissen in het bewegen.

We lopen een marathon en de finisch komt eraan Renske Wassenaar - Moeder van Noordzeeziekte-patiënt

Er is meer onderzoek nodig om erachter te komen of de stoffen die bij de vliegjes zijn gevonden ook bij mensen werken. 'Het kan nog heel lang duren voordat het medicijn er is', zegt Renske Wassenaar. Haar dochter Luna heeft de ziekte. 'Maar we hebben er goede hoop op.'

'Elke stap is er één', zegt Wassenaar. 'We lopen een marathon en de finish komt eraan. Het is echter moeilijk te zeggen wanneer er precies een uitslag is. Dat kan nog jaren duren. Maar we hebben er nu echt goede hoop op!'



