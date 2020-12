Omwonenden mogen bepalen waar geld windpark Drentse Monden naartoe gaat

Omwonenden van windpark De Drentse Monden en Oostermoer mogen via een enquête aangeven hoe zijn willen dat het geld van het gebiedsfonds de komende vijftien jaar verdeeld wordt.

Tot 31 januari aanstaande mogen inwoners van de gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn en Aa en Hunze bepalen waar zo'n vijf miljoen euro naar toe mag. Dat schrijft RTV Drenthe.

Drie ton per jaar

De initiatiefnemers van het windpark storten gedurende vijftien jaar een bedrag op een rekening. Het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeenten doen dat over een periode van tien jaar. Uiteindelijk moet er zo'n 300.000 euro per jaar binnenkomen in het gebiedsfonds.

Ook kunnen de bewoners bij de enquête aangeven of ze plaats willen nemen in de werkgroep. Het bestuur van die werkgroep zal uiteindelijk het geld verdelen, nadat de initiatiefnemers van het windpark hebben gedeeld wat er uit de enquête naar voren is gekomen.

In de gemeenten is er al aan de omwonenden gevraagd wat ze graag willen doen met het overheidsdeel van het geld. Daar hebben meer dan 1500 huishoudens aan meegedacht.



