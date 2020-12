Groningse ouderenzorg ten einde raad, vraagt hulp van defensie

De ouderenzorgorganisaties in Groningen willen medewerkers van defensie inzetten bij de verpleeghuizen en revalidatiecentra. Ze hebben Koen Schuiling , de voorzitter van de Groningse veiligheidsregio, gevraagd namens hen een verzoek in te dienen bij het ministerie.

De zorginstellingen zien geen andere oplossing meer voor hun groeiend personeelsgebrek. Steeds meer medewerkers melden zich ziek, het directe of indirecte gevolg van de corona-epidemie. Daarom heeft ouderzorgorganisatie Dignis besloten een tijdelijke opnamestop in te stellen voor haar pleegzorg- en revalidatiecentra.

Fysiotherapeuten en stafmedici

'Het zijn bijzonder ingrijpende maatregelen', zegt medisch directeur van Dignis Inge Pesch. 'Maar we kunnen gewoon niet anders. We hebben er alles, maar dan ook echt álles aan gedaan om aan extra personeel te komen. De collega's van de GGZ werken ook al met ons mee, net als onze fysiotherapeuten en stafmedici.'

Ook op defensie wordt dus een beroep gedaan. Pesch: 'Met de burgemeester [Schuiling] is inderdaad overleg geweest. Omdat onze maatregel natuurlijk een ingrijpende is, heeft hij gevraagd of via die weg hulp mogelijk is. Maar dat geldt dan niet alleen voor Dignis, maar voor heel veel organisaties in de regio.'

Coronabesmettingen bovenop regulier ziekteverzuim

Volgens Pesch kampen momenteel vijftig medewerkers van Dignis met een coronabesmetting. 'Dat komt dan nog bovenop het reguliere ziekteverzuim. Daarnaast zijn er veel medewerkers die wachten op de uitslag van hun kweek', zegt Pesch. 'We hebben al lang te maken met extra spanning en werkdruk, en daar komen deze besmettingen bovenop.'

We hebben meer personeel nodig, maar er is minder beschikbaar Inge Pesch - Medisch directeur Dignis

Dignis kampt met besmettingen in meerdere huizen, zoals het Heymanscentrum, De Veldspaat en 't Blauwbörgje in Groningen. Pesch zit met de handen in het haar: 'Op de afdelingen waar besmettingen zijn, moeten we meer personeel inzetten om de zorg goed te kunnen doen. We hebben meer personeel nodig, maar er is minder beschikbaar. En dan kom je in de knel', zegt ze.

'Opnamestop onvermijdbaar'

Een opnamestop was daarom onvermijdelijk, aldus Pesch. Het betekent dat Dignis voorlopig geen revalidatiepatiënten kan opnemen. 'Ook kunnen wij geplande opnames in onze verpleeghuizen niet door laten gaan. Dat is heel vervelend en heel dramatisch in alle opzichten.' Dignis heeft haar personeel bovendien gevraagd tijdens de feestdagen door te werken en geen vakantie op te nemen.

Geen crisisopvang meer

In de verpleegcentra van Dignis is ook geen crisisopvang meer mogelijk. 'Op dit moment niet', zegt Pesch. 'Het kan niet, ook omdat er in de huizen besmettingen zijn, waardoor sommige afdelingen gesloten zijn. Dat is even niet anders.

'Corona komt letterlijk onze huizen binnenlopen. Het is het laatste wat wij willen, maar op een gegeven moment kom je in een situatie terecht dat je niet anders kunt dan tijdelijk zo'n maatregel te nemen.'

Signaal aangekaart

Defensie laat weten dat er nog geen verzoek van de Groningse veiligheidsregio binnen is. Koen Schuiling laat via zijn woordvoerder desgevraagd weten dat hij het signaal landelijk aangekaart heeft bij de voorzitter van het Veiligheidsberaad en het ministerie van Justitie en Veiligheid, om aandacht voor de situatie te vragen. 'Maar er is geen concreet bijstandsverzoek gedaan richting defensie', zegt hij. 'Omdat het een landelijk probleem is, en niet alleen in Groningen.'

Woensdag meldde de Volkskrant dat ouderenzorgorganisaties in Twente ook al een beroep hebben gedaan op defensie.