Alternatief voor vuurwerk: luid de klokken tijdens jaarwisseling

Als het aan het CDA in Stadskanaal ligt, worden de klokken van alle torens in de gemeente geluid tijdens de jaarwisseling. Ze roept kerkbesturen op dit te doen.

'Het kan toch niet zo zijn dat we dit bijzondere jaar zo afsluiten en het nieuwe jaar in sobere stilte beginnen', vindt Agnes Wubs van de partij. Ze ziet het klokgelui als alternatief voor vuurwerk, dat deze jaarwisseling is verboden.

Onheil of vreugdevols

Klokken werden in vroeger tijden geluid om inwoners van een dorp te wijzen op naderend onheil of iets vreugdevols.

'Het aanbreken van het nieuwe jaar, 2021, is vooral in deze tijd iets waar we naar uitkijken. Maar bovenal, willen we deze momenten ook het liefst samen vieren.'

Kloksmeer

In sommige dorpen in onze provincie, zoals Schildwolde, is het al jaren een traditie om tijdens de jaarwisseling de klokken te luiden. Kloksmeer is een oude traditie waarbij boze geesten worden verjaagd door het lawaai van de klokken. Dat luiden kan uren duren.

