Haag van auto's om overleden Fenna te eren

Zo'n zestig auto's stonden donderdagmiddag langs de Pastorieweg in Noordbroek geparkeerd. Familie, vrienden en andere belangstellenden namen op die manier waardig én verantwoord afscheid van de op 30-jarige leeftijd overleden Fenna ten Have.

De meervoudig gehandicapte Fenna is de naamgever van zorgboerderij Fenna Heerd in Noordbroek. Achttien jaar geleden zijn de ouders van Fenna de zorgboerderij begonnen om naast hun dochter nog meer meervoudig gehandicapten te kunnen verzorgen.

Oproep voor erehaag

Het lichaam van Fenna werd met paard en wagen vervoerd van de zorgboerderij naar de hervormde kerk in Noordbroek. De moeder van Fenna had op sociale media opgeroepen om een erehaag te vormen langs de route. In overleg met de gemeente is uiteindelijk besloten dat dit alleen kon als het publiek in de auto zou blijven zitten.

'Het is geen expliciet verbod, maar we hebben te maken met de coronaregels. We verwachten veel mensen en kunnen niet uitsluiten dat er groepsvorming op straat ontstaat. We hebben dit met de familie en de uitvaartondernemer afgesproken', zei woordvoerder Joost Koedam van de gemeente Midden-Groningen voor de uitvaart.

Toch uit de auto

Een groot deel van de belangstellenden stapte op het moment dat de stoet voorbijkwam toch uit de auto. 'We kunnen toch prima afstand houden van elkaar. Anders vind ik het wel heel erg afstandelijk', zei een familielid van Fenna. De meeste mensen droegen een mondkapje en hielden anderhalve meter afstand van elkaar.