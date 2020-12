Pand studentenvereniging Bernlef beklad: 'Fuck alle Friezen'

Het pand van de (Friese) studentenvereniging Bernlef aan de Tuinstraat in Stad is afgelopen nacht beklad. 'Fuck alle Friezen', is op het pand in witte verf gespoten. Daaronder staat een grote tag FCG, wat staat voor FC Groningen.

Het is voor Lucas van der Veer, voorzitter van de studentenvereniging, duidelijk dat dit een reactie is op de ludieke actie die zij afgelopen week zelf organiseerden. Bernlef zamelde 2.650 euro in om het Friese volkslied op het carillon van de Martinitoren te laten spelen. Het geldbedrag ging naar de Voedselbank Groningen.

Puur vandalisme

Van der Veer heeft geen goed woord over voor de bekladding. 'Een ludieke actie is natuurlijk prima, maar dit is puur vandalisme', foetert hij.

Het is een beetje een trieste actie Lucas van der Veer - Voorzitter Bernlef

De verf is afgelopen nacht aangebracht. 'Enkele leden zagen het vanochtend en hebben me foto's gestuurd. Een beetje een trieste actie natuurlijk. Als je zóiets moet doen om een beetje aandacht te krijgen... Zo te zien zijn ze er wel een tijdje mee bezig geweest.'

'We hebben ook geen idee wie erachter zit. We hebben in de buurt gevraagd of iemand iets gezien heeft, maar tot nu toe zonder resultaat.'

Schoonmaken lukt (nog) niet

Enkele leden begonnen donderdagochtend al met het schoonmaken van de leuzen, maar zonder succes. Van der Veer: 'Daar moet de gemeente aan te pas komen met speciale schoonmaakspullen. Maar die hebben het rondom kerst natuurlijk hartstikke druk, dus het zal er waarschijnlijk nog wel even op blijven staan.'

De studentenvereniging heeft inmiddels aangifte gedaan van vandalisme. 'Want het moet natuurlijk wel leuk blijven', zegt Van der Veer.

Lees ook:

- Fries volkslied klinkt dinsdag tóch vanaf de Martinitoren

- Zo reageren Groningers op het horen van het Friese volkslied in Stad