Pand studentenvereniging Bernlef beklad: 'Fuck alle Friezen' (update)

Het pand van de (Friese) studentenvereniging Bernlef aan de Tuinstraat in Stad is afgelopen nacht beklad. 'Fuck alle Friezen', is op het pand in witte verf gespoten. Daaronder stond een grote tag FCG, wat staat voor FC Groningen. Inmiddels heeft de gemeente de gevel van het pand schoongemaakt.

Het is voor Lucas van der Veer, voorzitter van de studentenvereniging, duidelijk dat dit een reactie is op de ludieke actie die zij afgelopen week zelf organiseerden. Bernlef zamelde 2.650 euro in om het Friese volkslied op het carillon van de Martinitoren te laten spelen. Het geldbedrag ging naar de Voedselbank Groningen.

Puur vandalisme

Van der Veer heeft geen goed woord over voor de bekladding. 'Een ludieke actie is natuurlijk prima, maar dit is puur vandalisme', foetert hij. 'Dit is jammer, zeker omdat het merendeel van de reacties sportief was. Natuurlijk hielden we er rekening mee dat onze actie niet helemaal lekker aankomt bij iedereen.'

Het is een beetje een trieste actie Lucas van der Veer - Voorzitter Bernlef

De verf is afgelopen nacht aangebracht. 'Enkele leden zagen het vanochtend en hebben me foto's gestuurd. Een beetje een trieste actie natuurlijk. Als je zóiets moet doen om een beetje aandacht te krijgen... Zo te zien zijn ze er wel een tijdje mee bezig geweest.'

'We hebben wel een vermoeden dat dit uit de harde kern (van FC Groningen, red) vandaan komt, maar dat kunnen we natuurlijk niet met zekerheid zeggen,' aldus Van der Veer.

Inmiddels schoongemaakt

Enkele leden begonnen donderdagochtend al met het schoonmaken van de leuzen, maar zonder succes. Na een melding bij de gemeente ondernam die donderdagmiddag actie en reinigde het gebouw.

We gaan door met wie we zijn, de ludieke acties blijven bestaan Lucas van der Veer - Voorzitter Bernlef

De studentenvereniging heeft inmiddels aangifte gedaan van vandalisme. 'Want het moet natuurlijk wel leuk blijven', zegt Van der Veer.

Gaat de studentenvereniging zich nu anders, voorzichtiger, gedragen? 'We gaan door met wie we zijn. Als dit een gevolg van wat we doen, dan is dat maar zo. De ludieke acties blijven bestaan.'

Dit bericht is aangevuld met het nieuws dat het pand is schoongemaakt en met een reactie van voorzitter Lucas van der Veer

