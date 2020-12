Grunneger 1000 trapt morgen af: '30 procent is Groningstalig'

Eén van de Groningse artiesten die de lijst heeft weten te halen is Josien Bakker uit Vlagtwedde. Dit jaar won ze het Grunneger Laidjesfestival. Ook bracht ze onlangs haar eerste kerstnummer Dat is Kerstmis Veur Mie uit. Het publiek heeft bepaald dat haar nummer Mien Westerwolde, dat Bakker samen met Alex Vissering opnam, in de Grunneger 1000 komt. Op welke plaats? Dat houden we nog even geheim.

Beluister hieronder 'Mien Westerwolde' van Josien Bakker:

Liefde voor haar omgeving

Het nummer gaat - misschien niet heel verrassend gezien de titel - over de streek waarin Bakker haar jeugd doorbracht. Op de melodie van Calm After the Storm van The Common Linnets, bekend van het Eurovisie Songfestival, neemt ze de luisteraar mee door haar favoriete stee van het lied. Voorlopig is ze nog niet uitgekeken op het Groningse platteland, wordt duidelijk in het liedje.

'Ik vind de natuurgebieden, boerenlandschappen, oude dorpen en oude gebouwen erg mooi. Omdat gevoel uit te leggen heb ik samen met mijn vader, moeder en broer een tekst geschreven, met Mien Westerwolde als resultaat', legt Bakker uit.

'Heel veel zin in'

De Grunneger 1000 wordt onder meer gepresenteerd door RTV Noord-radiopresentator Eric Bats. 'We zetten nog de laatste puntjes op de i', zegt hij op de vooravond voor de start van de hitlijst. Veel Groningers vragen zich af wat de top-10 zal zijn, maar dat kan ik nog echt niet zeggen. Ik kan al wel verklappen dat dertig procent van de lijst Groningstalig is. En The Rolling Stones zijn populairder dan Danny Vera in onze provincie', zegt hij voordat het muziekfestijn van start gaat.

Wanneer kun je naar de Grunneger 1000 luisteren? Vrijdag 25 december: 06:00 - 18:00 uur (eerste kerstdag)

Zaterdag 26 december: 06:00 - 18:00 uur (tweede kerstdag)

Zondag 27 december: 06:00 - 18:00 uur

Maandag 28 december: 06:00 - 18:00 uur

Dinsdag 29 december: 06:00 - 18:00 uur

Woensdag 30 december: 06:00 - 18:00 uur

Donderdag 31 december: 06:00 - 18:00 uur (oudejaarsdag)

